經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲
中華隊今天在經典賽資格賽踏出征戰腳步，首戰面對西班牙隊，先發打線排出有不少亮點，陳重羽擔任第二棒、指定打擊，賽前聽到自己的棒次並沒有嚇到，他笑說：「因為你們一直報什麼打擊率多少，一直舒服我。」
西班牙推出過去樂天桃猿隊洋投雷法先發，陳重羽對戰7打數敲出5安打、包括1支全壘打，打擊率0.714，堪稱見一次打一次，今天也在中華隊先發打線被交付重任。
陳重羽直言，打擊率不是太大重點，那是過往成績，而且是好幾年前的事情了，「腦袋中對他還是有一些印象，他的球種、動作，但已經過了三、四年，型態不知道有沒有變，但情蒐看起來是沒有太大改變，上去就是看大家臨場反應。」
其他隊友也有向他請教攻略雷法的秘訣，陳重羽也說：「有把自己看到的東西、對戰取得的資訊跟他們講，希望對他們有幫助。」他也提到，由於投球限制，不可能對戰到3、4輪，可能只有1、2次機會，「那就是50-50，大家都有一半勝率，希望大家可以好好掌握。」
罕見擔任DH出賽，被問到球迷熱議他在獅隊都很少打DH，卻在中華隊扛DH，陳重羽露出無害的柴柴表情，「我沒有看欸～盡量讓自己保持平靜面對比賽。」今天前三棒獅隊連線，他笑說：「有和佳緯說，放輕鬆打，因為我們後面還有傑憲。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言