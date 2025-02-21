快訊

又來！X全球大當機 網站暖心喊1句話讓網友氣炸

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳傑憲「億級合約」暫不公布 經典賽後再揭曉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陳傑憲有望與統一獅簽下破億合約。記者余承翰／攝影
陳傑憲有望與統一獅簽下破億合約。記者余承翰／攝影

經典賽資格賽今天開打，外界關注的陳傑憲「億級合約」本周不會掀牌，統一獅隊為避免影響到球員備戰，預計延到賽事結束後，包含全體談約進度統一公布。

獅隊近年來都等待全體談約結束後一同公布新年度球員合約，據了解目前與陳傑憲幾乎達成簽約共識，但還有細節未確認，原本預計在資格賽開打前公布，如今將順延到賽事結束後。

除了陳傑憲外，中華隊陣中還有陳韻文、林佳緯、陳重羽等獅隊球員，但因靠近比賽開打，獅隊決定選擇下周再統一公布新年度的球員合約。

中職今年出現江坤宇以10年1億4788萬元寫下合約總值新紀錄，31歲的陳傑憲預期也將簽下10年大約，總值勢必將超越江坤宇刷新紀錄。

陳傑憲從2016年加盟獅隊後就持續輸出的一軍穩定戰力，也是獅隊領袖人物，9個球季累積1092支安打，平均打擊率3成43，去年更在世界12強棒球賽奪得打擊王及MVP，成為中華隊奪冠代表人物，今年的世界棒球經典賽資格賽也繼續擔任隊長職務。

中華隊 江坤宇 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／拿出狂野一面！中華隊首戰 陳傑憲向年輕人喊話

不要只知道陳傑憲！「盤點資格賽國家隊帥哥們」小鮮肉林佳緯、反差萌吳念庭 還有韓系歐巴李東洺

陳傑憲代言再+1！經典賽贊助金主「直接找他拍廣告」

喝金牌、拿金牌！台啤攜手台灣隊長陳傑憲 力挺經典賽

相關新聞

中職／悍將真的很想拿冠軍 日本訓練中心：想幫他們完成目標

富邦悍將隊與位於日本千葉的Next Base訓練中心合作，今年由副領隊林威助兩度帶團出發，悍將訓練身影躍上太平洋聯盟官網...

中職／陳傑憲「億級合約」暫不公布 經典賽後再揭曉

經典賽資格賽今天開打，外界關注的陳傑憲「億級合約」本周不會掀牌，統一獅隊為避免影響到球員備戰，預計延到賽事結束後，包含全...

中職／范國宸又開轟、池恩齊3安猛打 悍將熱身賽屠獅

富邦悍將隊今天在嘉義縣稻江基地和統一獅隊進行熱身賽交手，全場出現11支安打，包括范國宸陽春全壘打，兩隊一路僵持，全場三度...

中職／獅迷和UniGirls互動機會來了 3月9日舉行簽名見面會

統一獅隊迎接新球季，UniGirls也展現新氣象，將於3月9日（周日）舉辦簽名見面會，下周開放球迷購票。

日職／才剛投出生涯年 前火腿大物吉田輝星開TJ本季報銷

2018年火腿隊第一指名，2023年季後被交易至歐力士隊的吉田輝星今天在個人社群發文表示，由於骨折以及復健效果不佳，將選擇進行韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），本季宣布提前報銷。

日職／養樂多吉祥物燕九郎操偶師病逝 山田哲人：想跟他說感謝

日本職棒東京養樂多燕子隊擁有超高人氣的吉祥物「燕九郎」操偶師病逝，球團19日宣布，燕九郎短期內將暫停活動，球團和粉絲都為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。