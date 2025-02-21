中職／陳傑憲「億級合約」暫不公布 經典賽後再揭曉

經典賽資格賽今天開打，外界關注的陳傑憲「億級合約」本周不會掀牌，統一獅隊為避免影響到球員備戰，預計延到賽事結束後，包含全體談約進度統一公布。

獅隊近年來都等待全體談約結束後一同公布新年度球員合約，據了解目前與陳傑憲幾乎達成簽約共識，但還有細節未確認，原本預計在資格賽開打前公布，如今將順延到賽事結束後。

除了陳傑憲外，中華隊陣中還有陳韻文、林佳緯、陳重羽等獅隊球員，但因靠近比賽開打，獅隊決定選擇下周再統一公布新年度的球員合約。

中職今年出現江坤宇以10年1億4788萬元寫下合約總值新紀錄，31歲的陳傑憲預期也將簽下10年大約，總值勢必將超越江坤宇刷新紀錄。

陳傑憲從2016年加盟獅隊後就持續輸出的一軍穩定戰力，也是獅隊領袖人物，9個球季累積1092支安打，平均打擊率3成43，去年更在世界12強棒球賽奪得打擊王及MVP，成為中華隊奪冠代表人物，今年的世界棒球經典賽資格賽也繼續擔任隊長職務。