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中職／悍將真的很想拿冠軍 日本訓練中心：想幫他們完成目標

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今年兩度派遣選手到日本千葉Next Base訓練中心。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今年兩度派遣選手到日本千葉Next Base訓練中心。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊與位於日本千葉的Next Base訓練中心合作，今年由副領隊林威助兩度帶團出發，悍將訓練身影躍上太平洋聯盟官網，林威助受訪表示，台灣或許也有類似這樣的場地與設備，但關鍵在於有沒有人可以正確解讀、分析檢測數據，才能對症下藥。

成立於2022年的Next Base訓練中心，至今已有超過1500名從業餘到職棒選手到訪，去年9月也與芝加哥小熊隊簽署合作計畫，逐漸打響知名度。太平洋聯盟採訪該訓練中心當天，正好碰上林威助帶領的悍將野手團，也因此在這篇報導中占據不小篇幅，一連放了多張董子恩的訓練照片。

悍將當時派出的5名野手為王念好、陳真、周佳樂、董子恩、池恩齊，林威助說希望能將他們養成為常駐一軍選手，儘管運動科學在全世界都逐漸普及，台灣也陸續引進這些設備，但林威助說：「台灣或許也有像這樣的場地，但如果沒有人可以正確解讀、分析數據，並不能給予正確的建議，但Next Base的技術人員包括生物力學專家、分析師、物理治療師、體能教練等人，會先根據數據討論後，再給予選手建議，這是我認為令人安心的部分。」

「我還是選手時，沒有這些東西，所以我覺得很棒。」林威助表示，現在就連業餘棒球都引進這些技術，以前可能需要花兩小時才能找到的問題，現在只用10分鐘就能找到，這能幫助選手加速進步。

Next Base訓練中心執行長中尾信一以「醫院」比喻，他們先為每位選手進行「身體檢查」，透過精密儀器檢測，了解當前身體使用狀況、發揮力量，接下來是「醫生問診」階段，就是從這些數據中解析出有問題的地方，進而為每位選手「開藥」，制定適合個人的「處方籤」。

中尾信一表示，目前訓練中心所使用的多是世界最先進的設備，合作的生物力學專家具有博士學位，透過分析學習及現場經驗累積，可以幫助選手客觀分析數據並快速找到解決方案。

中尾信一也提到，Next Base訓練中心與悍將的合作緣分始於去年世界12強棒球賽事期間，當時見到悍將GM，向他介紹自家訓練中心的課程內容，「他當場就給了正面回覆，說會認真考慮看看，他說悍將已經很久沒有奪冠了，他們真的很想贏。」中尾信一表示，聽了這些話，他們也很希望可以幫助悍將達成目標。

林威助 棒球

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