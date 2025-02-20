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中職／范國宸又開轟、池恩齊3安猛打 悍將熱身賽屠獅

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
范國宸連續兩場熱身賽開轟。圖／富邦悍將隊提供
范國宸連續兩場熱身賽開轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在嘉義縣稻江基地和統一獅隊進行熱身賽交手，全場出現11支安打，包括范國宸陽春全壘打，兩隊一路僵持，全場三度形成平手局面，8局下林莛淯高飛犧牲打攻下超前分，悍將終場6：5獲勝。

悍將先發投手潘奕誠2局上失3分，2局下展開反攻，范國宸鎖定第1球轟出陽春砲，王念好、蔡佳諺連續安打，接著林哲瑄安打攻下兩分打點追平比數。

悍將中繼投手藍愷青、范柏絜各投兩局無失分，兩隊打完前6局比數不變，7局上張瑞麟失1分，7局下林莛淯保送、林澤彬安打攻占一、二壘，池恩齊敲出三壘打攻下兩分，以5：4領先。

廖任磊8局上被張翔轟出陽春砲，再度形成平手，悍將8局下利用3次四死球（包括1次觸身球）攻占滿壘，接著林莛淯高飛犧牲打攻下勝利打點，9局上李吳永勤讓獅隊3上3下，連續兩戰完美演出幫助球隊守住勝利，

池恩齊未先發仍有猛打表現，第5局起連續3打席揮出安打、貢獻兩分打點，一壘打、二壘打、三壘打統統有，范國宸2打數1安打，連續兩場熱身賽開轟。

獅隊郭俊麟先發兩局失3分，胡智爲投兩局未失分。

林哲瑄2局下適時安打攻下兩分打點，一度追平比數。圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄2局下適時安打攻下兩分打點，一度追平比數。圖／富邦悍將隊提供
池恩齊連續3打席安打，包辦兩分打點。圖／富邦悍將隊提供
池恩齊連續3打席安打，包辦兩分打點。圖／富邦悍將隊提供

王念好 范國宸

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