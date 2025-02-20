中職／獅迷和UniGirls互動機會來了 3月9日舉行簽名見面會

統一獅隊迎接新球季，UniGirls也展現新氣象，將於3月9日（周日）舉辦簽名見面會，下周開放球迷購票。

獅隊公布相關訊息如下：

迎接2025年新球季，統一獅UniGirls新球季發表會，預計3月9日下午兩點在台北大直典華宴會館舉辦，開放球迷購票報名參加，限額僅有224席座位，將於2月25日（周二）中午12點起全台統一超商ibon售票系統線上開賣，每人每次限購一張。

UniGirls新球季發表會將發表年度主視覺、新球季全新制服、個人年度目標心願卡、年度行銷活動，分組簽名會及商務特區全員合影，以及獅隊年度主題曲。

全體UniGirls女孩分成四組進行簽名會活動，A區瑟七、曼萍、Yovia、妮妮、包子，B區趙娟週、Maggie、賴賴、柔一、詩詩，Ｃ區Nozomi、斐棋、Joy、一七、少少，Ｄ區Chihiro、YUKI、芮絲、侯芳、Mina，球迷可依據想要參加的簽名會組別購票。

這次發表會票價區分成商務特區1480元（84席）、豪經特區1180元（84席）、經濟特區880元（56席），都可依據購票組別參加簽名會，並且可全程參與UniGirls新球季發表會，購買商務特區者可與全隊UniGirls合影。