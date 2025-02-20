日職／養樂多吉祥物燕九郎操偶師病逝 山田哲人：想跟他說感謝

日本職棒東京養樂多燕子隊擁有超高人氣的吉祥物「燕九郎」操偶師病逝，球團19日宣布，燕九郎短期內將暫停活動，球團和粉絲都為了失去幽默的吉祥物操偶師感到悲痛不已。

吉祥物的「內餡」也就是操偶師，可說是吉祥物的靈魂所在。養樂多隊的吉祥物燕九郎自從1994年出道以來，憑藉「舉牌表演」、「空中旋轉拋帽」等招式以及幽默感，深受粉絲喜愛。

燕九郎的官方部落格自從2月3日起就未再更新，球團6日宣布他因健康因素要長期休養，暫停到4月中旬的所有活動，豈知很快就傳出操偶師因為肺動脈高壓去世的噩耗。

日刊體育報導，養樂多隊19日深夜在官網發表「球團公告」，表示「長期以來支持燕九郎的員工不幸與世長辭。作為球團吉祥物的幕後推手，他為燕九郎的成長付出極大貢獻，我們對此表達由衷的感謝與敬意。自從他宣布健康不佳以來，我們收到許多溫暖的鼓勵與支持，對此由衷感謝。」

燕九郎2月1日隨球隊一起前往沖繩參加春訓，他還在挑染了金髮的球員山田哲人受訪時突然亂入，讓現場相當愉快。

據相關人士透露，操偶師4日要從沖繩返回東京時，在機場的登機口突然倒下。他在現場接受心肺復甦術，隨後被送往豐見城市內的醫院，包括教練高津臣吾等球團相關人士前往探望，操偶師的病情一度好轉，但最終在16日病逝。

燕九郎的招牌舉牌表演結合毒舌與幽默感，偶爾還會加入時事話題，憑藉與可愛外型不相符的犀利風格，為球場帶來歡笑。在第5局結束時，燕九郎還會進行例行的旋轉拋帽表演。此外，燕九郎也是少數會更新契約的吉祥物，今年1月，他以年薪6萬日圓、無限暢飲「養樂多Yakult 1000」的條件簽約。

自從燕九郎1994年4月9日在阪神戰中首次亮相以來，他在2022年8月5日對巨人的比賽達成出賽2000場紀錄，是支撐棒球界的重要吉祥物之一。關於燕九郎的未來活動，球團表示「短期內將暫停」。

高津從1991年便效力於養樂多隊。他表示，「我們已經認識超過30年，是從年輕時就一起奮戰的夥伴，我感到非常的遺憾。」山田哲人也表示，「只想跟他說一聲感謝，即使到現在，燕九郎也依舊是燕子隊的一員，今後我們也會一起戰鬥。」

燕九郎操偶師的逝世消息傳出後，沖繩春訓營地內的「燕九郎神社」陸續收到粉絲送來的供品，表達哀悼。