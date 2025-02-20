快訊

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

日職／才剛投出生涯年 前火腿大物吉田輝星開TJ本季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田輝星2024年球季在歐力士投出生涯年，不料卻遭遇傷勢，決心動刀。 截圖自歐力士猛牛隊官方X
吉田輝星2024年球季在歐力士投出生涯年，不料卻遭遇傷勢，決心動刀。 截圖自歐力士猛牛隊官方X

2018年火腿隊第一指名，2023年季後被交易至歐力士隊的吉田輝星今天在個人社群發文表示，由於骨折以及復健效果不佳，將選擇進行韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），本季宣布提前報銷。

吉田輝星進入職棒後表現欠佳，不過來到歐力士後投出生涯年，他在2024年出賽50場，繳出4勝，另拿到14次中繼成功，防禦率3.32。不過吉田卻突然宣布將進行TJ手術。他寫道，上季最後一場出賽時出現骨折，想先以復健為主，但先前再次感到疼痛，便下定決心進行手術。

吉田最後寫道：「我認為我的身體狀況比以往更好，我相信只要肘部痊癒，我就能繳出比去年更優異的表現，對那些鼓勵我以及送了許多禮物給我的球迷們感到很抱歉。我一定會完成康復， 會帶著更強大的自己回歸賽場。」

吉田輝星在2018年甲子園帶領名不見經傳的金足農業高等學校從縣大會殺入甲子園決賽，雖然最終不敵傳統名校大阪桐蔭，但仍掀起「金足農炫風」。吉田更是從秋田大會一直到甲子園的11場比賽中，共投了1517球，甲子園前5場更是場場完投，直到決賽中段才被移防至外野。

歐力士 甲子園

相關新聞

中職／范國宸又開轟、池恩齊3安猛打 悍將熱身賽屠獅

富邦悍將隊今天在嘉義縣稻江基地和統一獅隊進行熱身賽交手，全場出現11支安打，包括范國宸陽春全壘打，兩隊一路僵持，全場三度...

中職／獅迷和UniGirls互動機會來了 3月9日舉行簽名見面會

統一獅隊迎接新球季，UniGirls也展現新氣象，將於3月9日（周日）舉辦簽名見面會，下周開放球迷購票。

日職／才剛投出生涯年 前火腿大物吉田輝星開TJ本季報銷

2018年火腿隊第一指名，2023年季後被交易至歐力士隊的吉田輝星今天在個人社群發文表示，由於骨折以及復健效果不佳，將選擇進行韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），本季宣布提前報銷。

日職／養樂多吉祥物燕九郎操偶師病逝 山田哲人：想跟他說感謝

日本職棒東京養樂多燕子隊擁有超高人氣的吉祥物「燕九郎」操偶師病逝，球團19日宣布，燕九郎短期內將暫停活動，球團和粉絲都為...

日職／有類似古林睿煬的投手？火腿教練：很像吳昇桓

台灣火球男古林睿煬加盟日職日本火腿隊，昨天進行第2次春訓牛棚練投，首次解禁曲球和指叉球，最快球速達148公里。投球表現讓火腿投手教練武田久更想起南韓名將吳昇桓。 據日媒《Sponichi Ann

韓職／金倒永證實接觸大谷翔平經紀人 姜正浩認定有能力上MLB

南韓職棒起亞虎隊昨天結束第一階段春訓，從美國加州返國，韓媒OSEN今天報導，去年世界12強棒球賽國手金倒永和大谷翔平的經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。