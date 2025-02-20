日職／才剛投出生涯年 前火腿大物吉田輝星開TJ本季報銷

2018年火腿隊第一指名，2023年季後被交易至歐力士隊的吉田輝星今天在個人社群發文表示，由於骨折以及復健效果不佳，將選擇進行韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），本季宣布提前報銷。

吉田輝星進入職棒後表現欠佳，不過來到歐力士後投出生涯年，他在2024年出賽50場，繳出4勝，另拿到14次中繼成功，防禦率3.32。不過吉田卻突然宣布將進行TJ手術。他寫道，上季最後一場出賽時出現骨折，想先以復健為主，但先前再次感到疼痛，便下定決心進行手術。

吉田最後寫道：「我認為我的身體狀況比以往更好，我相信只要肘部痊癒，我就能繳出比去年更優異的表現，對那些鼓勵我以及送了許多禮物給我的球迷們感到很抱歉。我一定會完成康復， 會帶著更強大的自己回歸賽場。」

吉田輝星在2018年甲子園帶領名不見經傳的金足農業高等學校從縣大會殺入甲子園決賽，雖然最終不敵傳統名校大阪桐蔭，但仍掀起「金足農炫風」。吉田更是從秋田大會一直到甲子園的11場比賽中，共投了1517球，甲子園前5場更是場場完投，直到決賽中段才被移防至外野。