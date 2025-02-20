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日職／有類似古林睿煬的投手？火腿教練：很像吳昇桓

聯合新聞網／ 綜合報導
古林睿煬。聯合報系資料照
古林睿煬。聯合報系資料照

台灣火球男古林睿煬加盟日職日本火腿隊，昨天進行第2次春訓牛棚練投，首次解禁曲球和指叉球，最快球速達148公里。投球表現讓火腿投手教練武田久更想起南韓名將吳昇桓

據日媒《Sponichi Annex》報導，火腿捕手伏見寅威接球時不停露出驚訝表情並驚嘆。古林只使出8成力，他說，「感覺還不錯，今天嘗試投變化球，調整出適合自己的感覺，希望能繼續進步。」

這次練習有測直球轉速，已達2300至2400轉，投教武田久更也在一旁觀察，他表示，「球路跟一般投手不太一樣，感覺會往上飄，帶有強烈尾勁。」當被問到日職是否有相同類型的投手，武田久更坦言想不到，他覺得古林的球風很像吳昇桓。

吳昇桓。聯合報系資料照
吳昇桓。聯合報系資料照

吳昇桓曾在2014和15年效力日職阪神虎隊，連2年奪下中央聯盟救援王，曾在大聯盟打拼4年。生涯在韓職累積427次救援成功，是紀錄保持人，由於全盛時期在國際賽有驚人壓制力，被台灣球迷封為「無生還」。

古林睿煬 吳昇桓 日本火腿 日職

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