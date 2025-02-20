快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

經典賽／談過去涉賭傳聞 戰玉飛：都是揣測！我的成績很好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽官方練習日，前中職洋將戰玉飛以尼加拉瓜隊投手教練身分再次來台。圖／中華棒協提供
經典賽資格賽官方練習日，前中職洋將戰玉飛以尼加拉瓜隊投手教練身分再次來台。圖／中華棒協提供

經典賽資格賽尼加拉瓜隊今天抵達台北大巨蛋參加官方練習，投手教練戰玉飛（Len Picota）的現身勾起台灣球迷複雜情緒，他也對此表示，過去的負面消息都是外界揣測。

戰玉飛1994、1995年首度來台效力三商虎，當時譯名「必可」，1997、1998年以「酷必可」譯名轉戰台灣大聯盟太陽隊，2005年以戰玉飛之名再次來台，成為興農牛隊輪值主力，但該年7月就被報導疑似涉賭，2008年「黑米事件」更被懷疑介紹外籍選手來台打假球。

如今，戰玉飛以教練身分來台，也順利取得簽證入境，代表戰玉飛直到離台都未遭到起訴，今天談及過往那些負面消息，戰玉飛表示：「那是很多揣測，在台灣投手生涯成績很好，我就是往前走，那些都是揣測，沒有什麼真實性。」

退役後的戰玉飛因太太是尼加拉瓜人，2016年起在當地執教，先後擔任不只一支職業隊伍的總教練，去年U23世界盃也以教練團一員身分幫助尼加拉瓜隊取得第三名。

對於過去的隊友，戰玉飛還能夠以中文唸出「林琨瀚」，其他人雖然有記憶但無法唸出中文名字，「希望有機會能再見到他們。」也記得自己有過三個中文名字，其中一個是「酷必可」。

相隔超過20年再次來台，戰玉飛一到機場就感覺台灣變化很大，出現很多新建築，台北大巨蛋也是座漂亮的球場，「這次主要任務還是來幫助尼加拉瓜晉級，希望台灣跟尼加拉瓜一起晉級到會內賽，很高興能回到這邊，受到大家的支持與歡迎。」

尼加拉瓜隊被視為中華隊最大競爭對手，而戰玉飛對於新生代中華隊的認識不深，但也提醒投手需要特別小心，「台灣在12強拿到冠軍，對上的對手也都很強，對台灣要很小心，不容易。」

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽資格賽 蔣萬安提醒快登錄：大巨蛋門票有機會變機票

經典賽／尼加拉瓜投教來台竟有他 前興農洋將戰玉飛

經典賽／周末大巨蛋開戰 北藝成「第二主場」400吋大螢幕邀民眾應援

經典賽／台南直播中華隊賽事 廠商贊助每場千份地瓜球及應援小物

相關新聞

經典賽／談過去涉賭傳聞 戰玉飛：都是揣測！我的成績很好

經典賽資格賽尼加拉瓜隊今天抵達台北大巨蛋參加官方練習，投手教練戰玉飛（Len Picota）的現身勾起台灣球迷複雜情緒，...

經典賽／資格賽後天開打 尼加拉瓜火力猛來勢洶洶

中華隊迎接世界棒球經典賽資格賽，進入最後備戰狀態，昨天在日本完成四場熱身賽的尼加拉瓜被視為最大競爭對手，攻破世界十二強賽...

經典賽／誰扛四番？吳念庭挑戰中華隊「首對4棒父子檔」

中華隊備戰明天登場的世界棒球經典賽資格賽，隨著陳子豪、劉基鴻未進入廿八人名單，第四棒交給誰扛？各界關注。據悉，「國防部長...

經典賽／尼加拉瓜投教來台竟有他 前興農洋將戰玉飛

經典賽資格賽即將於周五展開，被視為是中華隊最大敵手的尼加拉瓜隊於今天抵台報到，傳出陣中投手教練竟是前職棒興農牛隊洋將戰玉飛(Len Picota)，巴拿馬籍的他現年58歲，不過，讓台灣球迷熱議的是他當

經典賽／周末大巨蛋開戰 北藝成「第二主場」400吋大螢幕邀民眾應援

中華隊去年世界12強棒球賽擊敗各國強敵勇奪金盃，WBC台灣區資格賽將於21日至25日在大巨蛋登場，中華隊將分別西班牙、南...

經典賽／台南直播中華隊賽事 廠商贊助每場千份地瓜球及應援小物

WBCQ世界棒球經典賽資格賽2月21日起將在台北大巨蛋登場，台南市體育局為使愛好棒球的市民同步感受棒球魅力與熱血，規畫在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。