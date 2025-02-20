經典賽／談過去涉賭傳聞 戰玉飛：都是揣測！我的成績很好

經典賽資格賽尼加拉瓜隊今天抵達台北大巨蛋參加官方練習，投手教練戰玉飛（Len Picota）的現身勾起台灣球迷複雜情緒，他也對此表示，過去的負面消息都是外界揣測。

戰玉飛1994、1995年首度來台效力三商虎，當時譯名「必可」，1997、1998年以「酷必可」譯名轉戰台灣大聯盟太陽隊，2005年以戰玉飛之名再次來台，成為興農牛隊輪值主力，但該年7月就被報導疑似涉賭，2008年「黑米事件」更被懷疑介紹外籍選手來台打假球。

如今，戰玉飛以教練身分來台，也順利取得簽證入境，代表戰玉飛直到離台都未遭到起訴，今天談及過往那些負面消息，戰玉飛表示：「那是很多揣測，在台灣投手生涯成績很好，我就是往前走，那些都是揣測，沒有什麼真實性。」

退役後的戰玉飛因太太是尼加拉瓜人，2016年起在當地執教，先後擔任不只一支職業隊伍的總教練，去年U23世界盃也以教練團一員身分幫助尼加拉瓜隊取得第三名。

對於過去的隊友，戰玉飛還能夠以中文唸出「林琨瀚」，其他人雖然有記憶但無法唸出中文名字，「希望有機會能再見到他們。」也記得自己有過三個中文名字，其中一個是「酷必可」。

相隔超過20年再次來台，戰玉飛一到機場就感覺台灣變化很大，出現很多新建築，台北大巨蛋也是座漂亮的球場，「這次主要任務還是來幫助尼加拉瓜晉級，希望台灣跟尼加拉瓜一起晉級到會內賽，很高興能回到這邊，受到大家的支持與歡迎。」

尼加拉瓜隊被視為中華隊最大競爭對手，而戰玉飛對於新生代中華隊的認識不深，但也提醒投手需要特別小心，「台灣在12強拿到冠軍，對上的對手也都很強，對台灣要很小心，不容易。」