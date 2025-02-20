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韓職／金倒永證實接觸大谷翔平經紀人 姜正浩認定有能力上MLB
南韓職棒起亞虎隊昨天結束第一階段春訓，從美國加州返國，韓媒OSEN今天報導，去年世界12強棒球賽國手金倒永和大谷翔平的經紀人巴列羅（Nez Balelo）碰面，這位21歲內野手證實確有此事。
起亞虎赴美移地訓練時，巴列羅登門拜訪，金倒永說：「我也是人，他來到春訓基地，我一定會仔細考量，但我很清楚現在最重要不是為了大聯盟，而是全力幫助起亞虎打出好成績。」
他表示，和巴列羅聊了很長時間，但不記得細節，「我們用英語交談，我記得他說了很多好話。」
金倒永2022年展開韓職生涯，在起亞虎3季平均打擊率3成11、全壘打48支、打點175分，尤其去年火力大爆發，出現38轟、109分打點，得143分、長打率6成47都在韓職排名第1，季後入選12強賽國手。
金倒永在12強賽出賽5場，17次打數7支安打、3轟、10分打點，對古巴之戰從日本職棒軟銀隊洋投、太平洋聯盟防禦率王莫伊尼洛（Livan Moinelo）的手中轟出滿貫砲。
曾經效力海盜隊的前大聯盟球員姜正浩也出現在起亞虎訓練營，認定金倒永的能力，他說：「如果金倒永繼續保持實力，相信他一定會進入大聯盟。」
起亞虎接下來春訓將移師日本沖繩，金倒永因在國際賽好表現受到關注，他表示會繼續努力，取得比去年更好的成績。
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