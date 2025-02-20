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日職／ 養樂多吉祥物燕九郎中之人離世 球團證實並暫停活動
日本職棒東京養樂多燕子隊昨天晚間正式宣布，負責吉祥物「燕九郎」的工作人員已經離世。消息震驚棒球界，許多球迷翻出燕九郎的最後公開動態，感到相當不捨。
球團本月6日曾公告吉祥物因健康因素需要長期休養，如今卻傳出離世消息，官方網站也發文證實，「一直以來支持燕九郎的工作人員已永遠離開了我們，願他安息。」
燕九郎1994年4月9日在明治神宮棒球場初次亮相，憑藉可愛外表和幽默風格深受球迷喜愛，年初才以年薪6萬日圓，加上1000瓶養樂多完成續約。球團也宣布，燕九郎將暫停所有活動，未來吉祥物將如何延續，仍有待球團進一步公布。
燕九郎最後公開動態以幽默口吻寫道，「早安！今天也感覺充滿活力，看起來很開心。」還附上自己的照片和手寫祈願牌，上頭寫著「健康第一」、「日本第一」、「大家都能笑著」，署名「東京養樂多燕子隊燕九郎」。
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