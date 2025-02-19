中職／熱身賽3月12日開打 大巨蛋2戰都有中信兄弟

2025合作金庫中華職棒熱身賽將於3月12日起展開，為中華職棒36年揭開序幕，首場比賽由富邦悍將交手樂天桃猿，兩隊賽事將在嘉義市立棒球場舉行，今年也特別安排2場熱身賽在台北大巨蛋進行。

今年的熱身賽賽事從3月12日起至26日，六隊共計30場賽事，各隊出賽10場。比賽地點分別在台南市立棒球場、嘉義市立棒球場、斗六棒球場、台中洲際棒球場、台北大巨蛋、天母棒球場舉行，熱身賽首場賽事則安排在3月12日於嘉義棒球場展開，由富邦悍將和樂天桃猿交戰，大巨蛋的2場比賽安排在3月22、23日，分別由中信兄弟隊對上桃猿及悍將。

熱身賽預售票將於2月26日中午12點起開始預售，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠。熱身賽售票僅台北大巨蛋場次票價不同，其餘球場平日全票250元、假日全票300元。大巨蛋假日場次票價則為400元到700元不等。

中華職棒的好夥伴合作金庫長期支持運動產業，今年繼續攜手中職前進熱身賽，連續三年獨家冠名中華職棒熱身賽，合作金庫透過推廣運動風氣，鼓勵民眾重視身心健康養成運動習慣，帶動全民運動風氣，熱情邀請全國球迷踴躍進場支持2025合作金庫中華職棒熱身賽。