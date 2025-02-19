中職／高鐵廣播一直叫她的名字？安芝儇查明原因：在台灣真好

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇昨天在社群平台發問，「你們是不是也都覺得高鐵是在叫我？」原因是高鐵車廂廣播「謝謝」客家語發音，與安芝儇中文名發音很像。

安芝儇在IG分享她自言自語的影片，她說，「大家好我是安芝儇，高鐵說『安子謝』，高鐵一直說『安子謝』，我是安芝儇，一點一樣，高鐵錯了，我是安芝儇，高鐵說『安子謝』。」

安芝儇也在Threads發文提問，為什麼每次搭高鐵的時候都會廣播我的名字安芝儇，然後搭計程車的時候也會說注意安芝儇（我的名字韓語發音）呢？害我都以為有人在叫我，在台灣真好，走到哪都聽的到我的名字，我在台灣很紅嗎？

有粉絲向安芝儇解釋，她聽到的「安子謝」其實是客家語謝謝「恁仔細」，並建議她可以把這句加入到自我介紹，滿親切的。