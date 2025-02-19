聽新聞
0:00 / 0:00
中職／韓籍啦啦隊河智媛疑出現在台灣 引發球迷加入樂天聯想
韓國職棒啦啦隊女神河智媛近日疑似出現在台灣，正好中職樂天桃猿隊近日宣布有韓援啦啦隊加盟，引發球迷們遐想。
據南韓網站資料，現年22歲的河智媛出生於京畿道，居住地在首爾，2018年在韓職LG雙子隊開啟啦啦隊生涯，2023年加入韓華鷹。
河智媛身高166公分，擁有一雙結實蜜大腿是她的招牌，目前在IG擁有44萬人追蹤。她曾與富邦悍將啦啦隊女神李珠珢登上南韓藝人希澈節目，引發不少話題。
樂天桃猿是目前唯一沒有韓籍啦啦隊的球團，不過昨天在官方社群釋出影片並表示，「她們從首爾而來，在桃園綻放！你，準備好迎接這場悸動了嗎？」加上河智媛社群發布影片，疑似人身在台灣，因此不少網友推測她會加入樂天。另外，全恩菲、廉世彬、李素泳、朴恩惠等多位來台過的啦啦隊也被點名。
不過有網友潑冷水，認為河智媛不會來台發展，「她名字還掛在2025韓華鷹的啦啦隊上」、「覺得不太可能來台發展，她在韓國好像還有節目的樣子」、「短期活動來吧我猜，在韓國那麼紅怎會想來台灣發展？」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言