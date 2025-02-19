中職／韓籍啦啦隊河智媛疑出現在台灣 引發球迷加入樂天聯想

韓國職棒啦啦隊女神河智媛近日疑似出現在台灣，正好中職樂天桃猿隊近日宣布有韓援啦啦隊加盟，引發球迷們遐想。

據南韓網站資料，現年22歲的河智媛出生於京畿道，居住地在首爾，2018年在韓職LG雙子隊開啟啦啦隊生涯，2023年加入韓華鷹。

河智媛身高166公分，擁有一雙結實蜜大腿是她的招牌，目前在IG擁有44萬人追蹤。她曾與富邦悍將啦啦隊女神李珠珢登上南韓藝人希澈節目，引發不少話題。

樂天桃猿是目前唯一沒有韓籍啦啦隊的球團，不過昨天在官方社群釋出影片並表示，「她們從首爾而來，在桃園綻放！你，準備好迎接這場悸動了嗎？」加上河智媛社群發布影片，疑似人身在台灣，因此不少網友推測她會加入樂天。另外，全恩菲、廉世彬、李素泳、朴恩惠等多位來台過的啦啦隊也被點名。

不過有網友潑冷水，認為河智媛不會來台發展，「她名字還掛在2025韓華鷹的啦啦隊上」、「覺得不太可能來台發展，她在韓國好像還有節目的樣子」、「短期活動來吧我猜，在韓國那麼紅怎會想來台灣發展？」