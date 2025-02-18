中職／悍將狂敲19安打逆轉勝韓職巨人 姚冠瑋9局下兩度代打都敲安

富邦悍將隊今年第一場春訓熱身賽展現超強韌性，面對南韓職棒樂天巨人隊一度以3：10落後，打線從第8局起猛烈追擊，9局下姚冠瑋在滿壘、兩出局敲出再見安打，悍將終場以11：10贏球，全場狂敲19支安打。

悍將今天在稻江基地迎戰來訪的巨人，游霆崴先發3局被敲8安打、失5分，包括在第3局挨了一支三分砲；第二任投手潘奕誠投4打席被敲3安打、包括2發全壘打，狂失3分，第4局只取得1個出局數因球數已到提前喊卡。

悍將第三任投手張瑞麟1局失1分，也挨了1支陽春砲，後續登板投手依序為藍愷青1局無失分送出3K、歐書誠1局失1分、李吳永勤1局無失分、廖任磊1局無失分。

悍將打線在前半段靠范國宸第3局兩分砲、戴培峰第4局陽春砲搶分，一度處於3：10落後，比賽尾聲開始出現安打串連，第8局先是魏全在滿壘敲出安打送回2分，葉子霆補上兩分打點三壘打，王苡丞以內野滾地球送回悍將單局第5分。

悍將以8：10進入9局下，姚冠瑋先代打第5棒敲安，在潘瑋祥帶有兩分打點的追平三壘打先當「滷蛋」，再於滿壘時代打第二棒，敲出再見安打，單局代打兩打席都敲安打。