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中職／啦啦隊大韓援時代 樂天女孩宣布新成員「從首爾而來」

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天女孩臉書。
樂天女孩臉書。

中華職棒啦啦隊大韓援時代來臨，在富邦悍將啦啦隊Fubon Angels季前組成金渡娥、金子仁、南珉貞、李雅英及李珠珢的「富邦韓籍5本柱」之後，本來是唯一支無韓援啦啦隊的樂天桃猿，於今天下午「Rakuten Girls」官方臉書與IG同步宣布，「她們從首爾而來，在桃園綻放！你，準備好迎接這場悸動了嗎？」證實也將請來韓籍啦啦隊，只是名單尚未公布。

除了富邦5本柱之外，味全龍有李多慧、中信兄弟有李丹妃、邊荷律，台鋼雄鷹有安芝儇、朴旻曙、統一獅則有趙娟週，各隊都擁有韓籍啦啦隊成員，隨著今天樂天女孩也宣布有韓籍成員的加入，同時用了「她們」，表明不只一位，中華職棒呈現大韓援時代。

樂天女孩經歷季初不少成員出走風波之後，網友留言說，「好久沒有看到球團出這樣的廣告了。」、「到底是誰要加入呢？」。

IG 桃園 首爾

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