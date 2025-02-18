棒球／12強電影《冠軍之路》紀錄片 今日在天母棒球場開拍

台灣勇奪2024世界12強棒球賽冠軍，引爆全台關注，棒球熱更持續延燒。去年底宣布要在今年開拍，以12強奪冠為主題的電影，《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片在今（18）日於天母棒球場宣布開拍。包含出品方：威剛副總經理林天瓊、中華職棒聯盟會長蔡其昌、祕書長楊清瓏、韶光電影有限公司導演龍男•以撒克•凡亞思、監製張永昌，都特別出席《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片的開鏡儀式。

《冠軍之路》紀錄片內容，除了忠實呈現12強開賽前普遍不被看好，到勇奪冠軍的高潮迭起外，也會訪談多位12強的球員與教練團，深入呈現他們的心路歷程，搭配精彩的比賽畫面，重溫奪冠感動與熱血。紀錄片更規畫有海外拍攝行程，多視角呈現旅外球員與別國怎麼看台灣棒球。同時也將回顧過往經典比賽，來展望、追求未來更好的台灣棒球發展。

林天瓊在今日開鏡儀式表示，「《冠軍之路》紀錄片勢必將深入呈現12強奪冠經歷中，許多不為人知的過程和付出。我們就像全台廣大的球迷一樣，威剛科技有個小小的心願，能夠出力協助留下這段共同珍貴的記憶。這是我們身為企業也是球迷，很榮幸的機會，可以為台灣棒球貢獻一點心力！」

之前就期望拍攝《冠軍之路》紀錄片的中華職棒聯盟會長蔡其昌也表示感謝威剛整合很多國內資源，為紀錄片《冠軍之路》投注心力，率先開拍。也找來經驗豐富的龍男導演團隊製作，讓人期待。中華職棒也會是《冠軍之路》紀錄片的拍攝對象。希望透過《冠軍之路》，完整勾勒出包含訓練、組織、情蒐、球員全力投入…等細節，詳實呈現在紀錄片中。

威剛副總經理林天瓊、中華職棒聯盟會長蔡其昌、祕書長楊清瓏、韶光電影有限公司導演龍男•以撒克•凡亞思、監製張永昌，今日出席《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片的開鏡儀式。圖／威剛提供

執導過多部紀錄片的龍男•以撒克•凡亞思擔任導演，其中作品《海洋熱》曾於美國、台灣、韓國獲得許多獎項和參展，以及拍攝角頭音樂創辦人張四十三經營獨立音樂的《我不流行二十年》，還擔任曾獲台北電影節大獎的《沈沒之島》監製。也和韶光電影有限公司監製張永昌，找來多位曾入圍、獲得金獎肯定的優秀人員，組成堅強製作團隊，就是要打造品質優良、好看的棒球紀錄片。

龍男•以撒克•凡亞思也透露《冠軍之路》紀錄片正式開拍後，未來團隊更會以最高規格呈現，訪談紀錄多位參與12強的球員、教練。更規劃飛往美國、日本等國家，拍攝完整精彩的素材和其他國家棒球團隊，豐富《冠軍之路》紀錄片的內容。《冠軍之路》紀錄片規劃在今年拍攝完畢，進行後製，預計明年初在全台上映。