經典賽／林盛恩結束中華隊集訓 蔡其昌幫喬商務艙返美春訓
效力紅人隊的19歲旅美小將林盛恩，結束中華隊集訓任務，搭機返回美國準備投入球隊春訓，今天感謝中華隊團隊在這段時間的照顧，也透露在中職聯盟會長蔡其昌的協助下，讓他得以搭乘商務艙返美。
林盛恩以投手身分入選中華隊36人集訓名單，近日名單縮編至28人正選並未納入他，結束集訓任務後，林盛恩也準備馬上返回美國，為新賽季準備。
林盛恩透過臉書貼文，感謝中華隊教練團、後勤團隊、防護團隊，在集訓期間的照顧與建議，也特別提到蔡其昌，「感謝蔡其昌會長的幫忙，協助我搭乘商務艙回美國春訓。」林盛恩表示，這次集訓學到很多東西，接下來將向球隊報到，備戰新球季。
林盛恩在投打都具備天賦，前兩季都以野手身分出賽，去年9月已經重拾練投，這回在中華隊集訓也展現球速魅力，紅人預計本季讓他開啟「二刀流」，挖掘他的各種潛能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言