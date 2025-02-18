經典賽／林盛恩結束中華隊集訓 蔡其昌幫喬商務艙返美春訓

效力紅人隊的19歲旅美小將林盛恩，結束中華隊集訓任務，搭機返回美國準備投入球隊春訓，今天感謝中華隊團隊在這段時間的照顧，也透露在中職聯盟會長蔡其昌的協助下，讓他得以搭乘商務艙返美。

林盛恩以投手身分入選中華隊36人集訓名單，近日名單縮編至28人正選並未納入他，結束集訓任務後，林盛恩也準備馬上返回美國，為新賽季準備。

林盛恩透過臉書貼文，感謝中華隊教練團、後勤團隊、防護團隊，在集訓期間的照顧與建議，也特別提到蔡其昌，「感謝蔡其昌會長的幫忙，協助我搭乘商務艙回美國春訓。」林盛恩表示，這次集訓學到很多東西，接下來將向球隊報到，備戰新球季。

林盛恩在投打都具備天賦，前兩季都以野手身分出賽，去年9月已經重拾練投，這回在中華隊集訓也展現球速魅力，紅人預計本季讓他開啟「二刀流」，挖掘他的各種潛能。