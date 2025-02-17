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中職／「一粒」秀仙女照竟是推港都公益路跑報名 網：沒開跑先被美哭

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」推廣港都路跑報名，秀出美照。一粒IG
台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」推廣港都路跑報名，秀出美照。一粒IG

中華職棒台鋼雄鷹人氣啦啦隊成員「一粒」，為了協助推廣「第四屆順發x港都公益路跑」活動，於今天在個人IG上傳一張個人跑步美照，由於燈光及造型都掌握的相當出色，不僅她個人都說「太愛這張的光」，網友也紛紛在她的IG留言，「仙女下凡來路跑」、「還沒開跑就先被美哭」。

這張照片應是「Wing Stars」另一名成員NINA所拍，所以一粒同時在Threads還特別標註，NINA也在一粒IG留言，「絕了佛粒..我真會拍…………..」，儼然成為專業攝影。

不過，推廣路跑報名，竟用了這樣的仙女下凡美照，讓網友整個暴動，有網友還以為是洗髮精廣告，看來勢必會給主辦單位帶來另類宣傳效果。

由 @isabellathatgirll 發佈
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