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中職／新賽季手套刻上妻兒名字 梁家榮：我覺得更有勇氣

中央社／ 台北17日電
梁家榮。報系資料照
梁家榮。報系資料照

面對即將到來的中職新賽季，樂天桃猿內野手梁家榮特別將妻子、兒子的名字刻在手套裡，象徵帶著心愛的家人一同在場上奮戰，「我覺得更有勇氣。」

棒球手套除了是球員生財工具，有時候還能透過標語彰顯個人特色，而桃猿主力內野手梁家榮本季手套就極具意義，因為他將妻子、兒子的名字都刻在上面，象徵與心愛家人攜手在場上拚戰的感覺。

梁家榮接受中央社記者採訪時解釋新手套意義，「在場上很多時候不見得這麼容易，總是會碰到狀況不好，所以想要連他們的份一起努力，也讓我知道不是只有自己一個人在奮鬥，同時更有勇氣面對各種挑戰。」

成為人父已超過1年，梁家榮認為這個身分充滿挑戰，畢竟小孩不會講話、也不能表達什麼，只能用猜測方式幫助他舒服，因此梁家榮相當能同理妻子全職照顧小孩的辛勞，「老婆真的很辛苦，尤其小孩生病，特別會哭鬧」。

不過，看著兒子逐步成長，梁家榮也慢慢感受到為人父母的重量，「感覺真的很不一樣，已經能夠體會以前父母擔憂的是什麼，我覺得更需要有責任感，所以自己也必須做好榜樣。」

梁家榮2023年曾摘下中職打擊王、最佳10人三壘手等獎項，因此上季給予自己很多期待及要求，甚至設下很多目標，而他自評呈現的結果卻比較起伏，因此今年想要平穩打完一整季，「努力把守備做好、幫助球隊」。

中職 梁家榮 樂天桃猿

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