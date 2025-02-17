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中職／春訓調整打擊細節驗收 林安可隊內賽敲兩分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供
林安可敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天舉辦紅白賽，白隊敲出12支安打，張偉聖更繳出3安猛打賞，加上林安可、李丞齡、林培緯全壘打奠定勝基，終場以6：2擊敗紅隊。

昨天首場隊內紅白賽以平手收場，今天白隊在第二局先馳得點，李丞齡、陳聖平分別靠著安打和失誤攻占得點圈，林祖傑補上滾地安打、攻下2分。三局白隊持續輸出火力，張偉聖保送後，林安可敲出兩分砲，李丞齡在四局補上陽春砲。

紅隊第六局靠蘇智傑、林子豪的安打送回2分開張分數，白隊在第七局追加分數，林培緯纏鬥超過10球揮出陽春砲，最終白隊就以4分差獲勝。

白隊由林原裕擔綱先發投手2局無失分，他說：「之前投球時會想比較多，擔心上場面對第一個打者就保送，但近期想法有比較簡單，盡量往好球帶攻擊就好。」他也提到，雖然今天有調整好投球想法，但控球和身體續航力還需要加強，他也在春訓期間增加強化小肌肉的訓練，他表示，因為有動過手術，需要多做訓練保護手臂，避免痠痛發生，進而影響練習進度。

林原裕新球季背號將調整為「19」，上個球季原是古林睿煬的號碼，他說：「其實在換號碼前，我就有做好心理建設，可能會有人覺得這個19號怎麼跟上個19號差那麼多，雖然已經有最壞打算，但還是希望不要讓這些話出現。」

敲出兩分砲的林安可表示，春訓有調整打擊細節，「都還在調整和嘗試，紅白賽只是確認春訓階段練習的東西是否有做好。」張偉聖繳出3支3，他說：「我的想法就是確實擊球、把球打強，不過在面對變化球和掌握投手節奏還是要調整。」張偉聖在春訓時特別加強打擊訓練，「現階段很競爭，要想辦法讓自己的表現更加穩定。」

林安可 統一獅

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