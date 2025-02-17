中職／樂天球員、女孩必吃美崎牛 日本老闆長年力挺桃猿

樂天桃猿隊前往日本石垣島進行交流賽，多年來已成慣例，當地知名的美崎牛燒肉店老闆美崎信二也成鐵粉，不但每次都招待猿隊大啖一番，還曾經應邀到桃園球場擔任開球貴賓，今年穿上猿隊贈送的特製球衣，和球員、啦啦隊合照笑得超開心。

猿隊和日本職棒羅德隊進行交流賽，近年除了因為疫情中斷兩年，已經第8次前進石垣島；美崎信二再次熱情款待，不但每天球場餐點都親自下廚，交流賽結束也邀請全體隊職員到店內享用美食，已有5次石垣島之旅的張閔勛特別贈送台灣威士忌感謝老闆。

美崎信二的老顧客不只猿隊，店內也有不少日職巨人、阪神、橫濱隊球員簽名，在當地人氣很旺。

猿隊、羅德今年原定兩場交流賽，因雨只打一場，兩隊昨天以7：7和局收場；猿隊副領隊沈鈺傑表示，每年都有未來一軍要用的球員，隊上新人一定有收獲，這趟行程讓他們知道，想當職棒球員要怎麼做準備。