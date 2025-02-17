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經典賽／李東洺控球回穩6上6下 孫易磊投球時鐘壓秒還需調整

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李東洺。圖／中華職棒提供
李東洺。圖／中華職棒提供

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天繼續與味全龍隊進行模擬賽，由李東洺擔任首位上場投手，2局讓對手六上六下、送出2K，獲得總教練曾豪駒評價，控球比前一場出賽更好。

李東洺在台韓交流賽面對樂天巨人隊控球不穩，今天僅用精簡21球完成2局投球，並送出2K，讓龍隊打者六上六下。曾豪駒說：「李東洺2局的投球，控球方面比上一場還好，後面包括徐翔聖與孫易磊等投手，投球的品質和壓制能力都還不錯，投手整體狀況都算平穩。」

旅日投手徐翔聖與孫易磊也都有出賽，孫易磊首度在實戰演練中登板，最快球速152公里，面對3名打者投出1次三振，沒有讓打者上壘。

曾總表示，孫易磊的投球看起來是滿有力量的，但節奏方面還要再注意，有幾顆球都是在投球時間限制內壓線投球，正式比賽前還要再調整。此外，教練團安排徐翔聖嘗試2局的投球，雖被敲較多安打，但都是短程安打，曾總認為，他的控球狀況還不錯，不過在球種搭配上可以再做調整。

中華隊今日打線較無表現，曾總表示，「今天打擊比較沒有發揮，大家要趕快把比賽的感覺、想要拚勝負的感覺找回來。」

此役為縮編至28人名單後的首場實戰，中華隊啟用宋晟睿擔任開路先鋒，先發內野陣型則是吳念庭一壘、林子偉二壘、張育成游擊、李宗賢三壘；陳傑憲今天已恢復出賽，擔任先發第三棒、指定打擊。

徐翔聖。圖／中華職棒提供
徐翔聖。圖／中華職棒提供
孫易磊。圖／中華職棒提供
孫易磊。圖／中華職棒提供

中華隊 孫易磊 樂天巨人

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