中職／桃猿、羅德交流賽人氣旺 八重山每日新聞大幅報導

樂天桃猿隊作客日本石垣島，昨天對日本職棒羅德隊之戰以7：7和局收場，兩隊完成歷年第8次交流賽後，今天都已搭機離開，猿隊明起在嘉義縣恢復春訓，接下來重點是自辦和官辦熱身賽，全力備戰3月29日開打的中華職棒新賽季。

猿隊這趟石垣島之旅，猿隊、羅德原定進行兩場交流賽，前天首戰因雨取消，還好昨天順利開打，兩隊都鬆了一口氣，規模不大的石垣市營球場也吸引大批台、日球迷進場，當地媒體也大幅報導賽事相關新聞。

「八重山每日新聞」今天頭版頭條以兩隊交流賽為主，配上大幅照片，特別指出石垣市營球場人氣很旺，吸引3千名觀眾進場，3版更是全版用照片刊登比賽，包括昨天擔任開球貴賓的台灣小球迷、猿隊RAKUTEN GIRLS都在其中。

羅德是日職12隊唯一在石垣島進行春訓的球隊，進駐兩周期間吸引不少球迷從日本各地前來，最近就算天氣不是很好，春訓基地都湧進人潮，冒雨排隊等待球員，球團商品業績也是「強強滾」。