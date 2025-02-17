木棒聯賽／雷皓博演出無安打 率北科分組第2晉級

高中木棒聯賽第2階段，北科附工今天靠著台美混血投手雷皓博上演無安打比賽，以3比0完封南英商工，以分組第2挺進第3階段；玉里高中3比1擊敗花蓮體中，晉級第3階段。

北科、南英賽前都已確定晉級，今天交手爭取分組有利位置。北科先發投手雷皓博有5個半局都保送首名打者，不過隊友都幫他守下來，以83球完投、全場力保不失分，沒被敲出安打，投出4次三振、5次四死球，最快球速146公里。

北科總教練林建男表示，雷皓博第1階段調整狀況沒出賽，排定第2階段這場先發，好幾次開局就投出保送，還好有守下來，希望他第3階段可以愈投愈好。雷皓博登板吸引眾多國內外球探注目，林建男說，雷皓博是今年國內青棒前3名投手，畢業後規劃出國打球。

雷皓博則說：「今天結果很好，但我狀況不好，還好重要時刻可以解決對手，到第7局發現沒被敲出安打，想挑戰看看，這是第一次投出無安打比賽，也算是個成就。」

另外，H組穀保家商、大溪高中率先晉級，玉里、花體2支花蓮球隊爭取最後一席，最終玉里以2分之差贏球。

玉里投手黃柏恩後援4局、被敲5安打無失分，投出6次三振，沒有保送，拿下勝投。玉里總教練吳佳榮表示，這場設定讓2名高三投手趙仁翊、黃柏恩登板，但趙仁翊用球數多、容易出現四壞球保送，決定讓黃柏恩上場後援，「球的尾勁不錯，球速約在135公里左右。」

黃柏恩則說：「今天投得還好，控球、球速還有進步空間，投到後面體力有下滑現象，還好沒再失分。」黃柏恩是投打二刀流，他自認較喜歡當投手，將學長、統一獅投手張宥謙當成學習榜樣，欣賞他投球的霸氣。