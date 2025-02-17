棒球經典賽21日開打 新北市民廣場連三天直播不斷電
世界棒球經典賽資格賽2月21日開打，新北體育局連三天將在市民廣場舉辦直播派對，現場邀請熱血主播徐展元、富邦Angels啦啦隊、中信Passion Sisters啦啦隊熱血應援，重現中華隊奪冠熱潮。
新北體育局說，去年世界12強棒球賽在新北市民廣場舉辦時，聚集上萬民眾一起見證中華隊奪冠的感動時刻。今年世界棒球經典賽資格賽新北市應援不缺席，2月21日至2月23日連續三天，在新北市民廣場辦理直播派對活動。
中華隊將對戰西班牙、南非、尼加拉瓜，力拚2026世界棒球經典賽正賽資格，直播派隊現場將安排胖卡餐車，提供應援民眾享用現做美食，2月21日將發送限量美食餐點抵用券、充氣加油棒、應援WBC小黑板、抽獎券，邀請民眾一起來熱血應援中華隊。
連三天的直播派對現場邀請熱血主播徐展元、富邦Angels啦啦隊、中信Passion Sisters啦啦隊和熱血應援團與民眾同樂，喜愛棒球的民眾千萬別錯過。
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