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棒球經典賽21日開打 新北市民廣場連三天直播不斷電

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
去年世界棒球12強賽，新北市民廣場擠滿民眾一同看直播應援。圖／新北體育局提供
去年世界棒球12強賽，新北市民廣場擠滿民眾一同看直播應援。圖／新北體育局提供

世界棒球經典賽資格賽2月21日開打，新北體育局連三天將在市民廣場舉辦直播派對，現場邀請熱血主播徐展元、富邦Angels啦啦隊、中信Passion Sisters啦啦隊熱血應援，重現中華隊奪冠熱潮。

新北體育局說，去年世界12強棒球賽在新北市民廣場舉辦時，聚集上萬民眾一起見證中華隊奪冠的感動時刻。今年世界棒球經典賽資格賽新北市應援不缺席，2月21日至2月23日連續三天，在新北市民廣場辦理直播派對活動。

中華隊將對戰西班牙、南非、尼加拉瓜，力拚2026世界棒球經典賽正賽資格，直播派隊現場將安排胖卡餐車，提供應援民眾享用現做美食，2月21日將發送限量美食餐點抵用券、充氣加油棒、應援WBC小黑板、抽獎券，邀請民眾一起來熱血應援中華隊。

連三天的直播派對現場邀請熱血主播徐展元、富邦Angels啦啦隊、中信Passion Sisters啦啦隊和熱血應援團與民眾同樂，喜愛棒球的民眾千萬別錯過。

棒球經典賽2月21日邀請富邦Angels啦啦隊應援。圖／新北體育局提供
棒球經典賽2月21日邀請富邦Angels啦啦隊應援。圖／新北體育局提供

中華隊 啦啦隊 棒球

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