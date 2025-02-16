木棒聯賽／羅工陳彥廷6局完全比賽 兄弟捕手之子開轟

羅東高工靠著左投陳彥廷一夫當關演出6局完全比賽，提前6局以7：0擊敗秀峰高中，在高中木棒聯賽第二階段取得分組第三挺進第三階段；鶯歌工商則從0：3打到10：35局提前逆轉大同高中，吳彥緯的超前全壘打是關鍵，以分組第一前進第三階段。

攸關晉級之戰，羅工交給最穩定的陳彥廷先發，他一開賽就連飆3張老K，除了第5局外，局局都有三振，秀峰打者一籌莫展，全場無法上到壘包。

而羅工打線則在1局先得2分，5局下，李信謙、林成勳先後敲出安打，加上失誤、四死球，羅工再添2分，到了6局下，楊文瑋、吳柏賢、林成勳、謝宇恩都敲出安打，一舉攻進3分，直接提前結束比賽。

高三陳彥廷以57球獨撐6局無失分，演出18上18下，沒被敲出安打，也無保送，飆出10次三振，展現絕佳壓制力，羅工總教練何昱德表示，重要的比賽就交給他先發，他一開始連續三振，可能有讓對手嚇到，提醒他減少用球數，秀峰打者打擊不佳，球很多用碰的或是揮空。

何昱德說，陳彥廷升上高三後，球速有進步，從132公里到今天被測到138公里，是個人最快球速，「他有意畢業後到台電打球，我告訴他球速至少要提升到140公里出頭才有機會，他有努力在練。」

鶯歌第二階段前兩戰都贏球，篤定晉級，不過今天面對大同一開始就先掉3分，然而鶯歌1局下反撲，開路先鋒傅鈞致敲出二壘安打帶進3分大局扳平，2局下，鶯歌吳彥緯扛出左外野陽春砲，此後未再落後。

鶯歌總教練王傳家表示，選手放太鬆，導致守備失誤，才會先落後，第八棒吳彥緯扛出高中首轟，也是生涯首支全壘打，王傳家坦言意外，「第一次看他打這麼遠，他是守優於攻的捕手，傳接球能力好，打擊有信心會更好，捕手的價值會更高。」