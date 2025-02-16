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中職／李勛傑打滿全場揮出重要安打 想成為「朱哥」 那種打者

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
李勛傑設定今年第1個目標，希望開季站上一軍。記者藍宗標／攝影
李勛傑設定今年第1個目標，希望開季站上一軍。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天對日本職棒羅德隊交流賽以7：7握手言和，20歲外野手李勛傑擔任先發6棒、左外野手，1局下揮出兩分打點安打，幫助猿隊取得首波領先，他說：「站上打擊區就是抓好節奏，設定球路積極出棒，沒想結果，重點是把過程做好。」

猿隊第8次前進日本石垣島，今天唯一交流賽和局收場，李勛傑3打數1安打、1次觸身球，被三振兩次，首局面對羅德先發投手中村亮太揮出重要安打，和3棒張趙紘是「唯二」打滿全場的球員，頗受教練團信任。

李勛傑前年從平鎮高中畢業後，在中華職棒選秀會第5輪被猿隊挑中，去年8月升上一軍，整季出賽12場，他說：「希望進入今年開季名單，目前以此為主。」

李勛傑表示，守備以外野為主，也有練一壘，新球季主要還是希望身體健康，能在一軍待滿，希望成為「朱哥」朱育賢那種打者。

披上猿隊球衣後，已經來過石垣島兩次，李勛傑說：「感覺跟去年差不多，日本投手品質不錯，不管球的尾勁、變化球角度都有水準，如何突破是自己要多練習的地方。」

李勛傑1局下揮出兩分打點安打，幫助猿隊取得首波領先。圖／樂天桃猿隊提供
李勛傑1局下揮出兩分打點安打，幫助猿隊取得首波領先。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 羅德

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