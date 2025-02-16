中職／鄭兆行以為出去了 張趙紘對羅德差點再見全壘打
樂天桃猿隊作客日本石垣島，今天對日本職棒羅德隊交流賽以7：7和局收場，18歲新人張趙紘扛起第3棒重任，打滿全場4打數1安打，保送、三振各1次，9局下從羅德最後一任投手菊地吏玖的手中揮出左外野深遠二壘打，差點就是再見全壘打。
猿隊內野守備跑壘教練鄭兆行暫代兵符，9局下看到這一球，心想就要飛出全壘打牆了，他說：「以為是全壘打。」
菊地吏玖擁有兩年一軍資歷，9局下1出局後面對張趙紘，差點就改變比賽結果，最後連續兩次三振化解危機，3個出局數都K掉猿隊打者。
鄭兆行表示，總教練古久保健二（因私事未到石垣島）本來就設定讓張趙紘打滿全場，他的揮棒很果決，這是打擊應有的態度，差零點秒就不同。
猿隊今天1局下就靠陳晨威、林政華、李勛傑安打和羅德內野失誤攻下3分，最後卻是和局收場；鄭兆行透露，球員一開始很積極，在場上戰戰兢兢，外野也盡力追球，很投入比賽，首局打線串聯不錯。
但他認為，後來打線被羅德投手壓制，在壘上有人時，面對好球應該更積極出棒才對，「可能想要建功、想比較多，這點需要改進。」
猿隊今天本來設定每位登板的投手投滿1局，前5局完全沒有問題，未讓羅德揮出安打；劉昱言6局上登板，面對6名打者被揮出4支安打、出現兩次保送、失4分，未取得出局數就退場，賴胤豪上場連續解決3名打者化解危機。
鄭兆行表示，確實設定1人1局，投手有盡到責任，但劉昱言表現不如預期，決定當下換人，「沒關係，回去再加強。」
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