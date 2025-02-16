日職／錯過經典賽的古林睿煬 首度牛棚練投新庄剛志緊盯

台灣火球投手古林睿煬因傷勢影響調整進度，未列入昨天公布的經典賽資格賽中華隊28人名單，今天在日職火腿隊監督新庄剛志與總管栗山英樹緊盯，首度進入牛棚練投，他表示：「感覺相當不錯。」

從統一獅隊轉戰日職的古林睿煬，今年正式投入火腿春訓，然而一度傳出右側腹部不適，直到今天才首度進入牛棚練投，以以捕手站立的方式投出17球，再讓捕手蹲下投出13球，合計30球都是直球。

古林睿煬接受日媒訪問時表示，這次主要是適應在投手丘上投球的感覺，「強度大約八成，主要是確認動作、調整投球節奏。」雖然新庄剛志就在一旁觀察，不過古林說：「因為有其他投手在，所以還好啦，不會緊張。」

接下來要趕上球季開幕的腳步，古林睿煬目前感覺相當不錯，「有找到好的感覺，接下來透過牛棚練投進一步調整，只要能夠按部就班，相信自己能展現最佳狀態，急也沒用，就照著球隊的計畫去走。」