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中職／桃猿、羅德大亂鬥7：7平手 近12次交手猿只贏1場
樂天桃猿隊作客日本石垣島，今天對日本職棒羅德隊進行交流賽，猿隊1局下就發動攻勢，靠李勛傑兩分打點安打、羅德內野失誤攻下3分，但中繼投手劉昱言6局上被攻下4分，蘇俊璋8局上再失3分，猿隊8局下靠羅德自亂陣腳追回4分，雙方終場7：7和局收場。
猿隊去年交流賽首戰輸球，在石垣島吞下對戰羅德10連敗，第2戰9局下邱丹揮出再見安打，以3：2險勝，今年唯一交手打平，近12戰只贏1場。
猿隊打線面對羅德先發投手中村亮太，開路先鋒陳晨威首局首打席安打，接著林政華安打、林禹叡保送，李勛傑在2出局時揮出安打攻下兩分，陳佳樂二壘滾地球造成對方失誤，猿隊再下一城，取得3分領先。
猿隊推出黃子鵬登板先發，首局讓對手3上3下，接下來每局1名投手輪值，陳克羿、曾家輝、邱駿威、劉家翔也封鎖羅德打線，完全未被安打，只出現兩次四死球，5局結束仍以3：0領先。
劉昱言6局上登板，調整狀況不佳，面對6名打者被揮出4支安打、出現兩次保送、失4分，未取得出局數就退場，猿隊陷入落後局面，賴胤豪上場連續解決3名打者，化解更大危機。
猿隊這次帶了10名投手到石垣島，王志煊7局上未失分，蘇俊璋8局上面對首名打者投出觸身球，再被揮出3支安打失3分，猿隊8局下靠對方投手5次四死球、一再出現暴投，沒有安打就追回4分，也追平比數。
兩隊賽前談好，不管比賽輸贏都會打完9局下，莊昕諺最後登板未失分。
猿隊歷年第8次前進石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，昨天對羅德首戰因雨取消，今天順利打完比賽，規模不大的石垣市營棒球場湧進滿場觀眾；兩隊結束比賽後，猿隊明天將返台，羅德也結束石垣島兩周行程，明天移師沖繩繼續春訓。
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