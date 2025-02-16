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中職／台灣棒球詩篇冠軍特別場 棒球音樂響徹中南部

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「台灣的棒球詩篇」音樂會加場成功，3月1日、9日將前進台中和高雄。圖／中華職棒聯盟提供
「台灣的棒球詩篇」音樂會加場成功，3月1日、9日將前進台中和高雄。圖／中華職棒聯盟提供

去年10月在台北國家音樂廳舉辦的「台灣的棒球詩篇」音樂會，開創台灣史上第一場以「棒球」為主題的音樂會，引發熱烈迴響，加上世界棒球12強中華隊勇奪冠軍，球迷不斷敲碗希望音樂會能在中南部舉辦，今日宣布音樂會加場成功，3月1日、9日將前進台中和高雄，讓台灣的棒球故事透過音樂流傳全台。

由八角塔男聲合唱團和中華職棒大聯盟攜手合作的棒球音樂盛會，近幾年音樂跟棒球有著緊密連結，去年音樂會上也聽見多首經典棒球歌曲，包括〈嘉義農林校歌〉、〈中華職棒之歌〉、〈再出發〉、〈我學會飛翔〉、〈曾經瘋狂〉、〈動靜之間〉及中職六隊應援組曲，音樂會的編制除了弦樂四重奏與Live Band之外，還有銅管增加氣勢，帶給球迷最耳目一新的音樂饗宴。

棒球音樂會即將前進中南部，台灣的棒球詩篇：Team Taiwan世界冠軍特別場將在3月1日晚上19:00在台中國立中興大學惠蓀堂、3月9日14:30在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行，本次加場為慶祝台灣勇奪世界12強冠軍，特別新增〈英勇勳章〉、〈正港的英雄〉、〈世界都看見〉、〈就一起〉等熱血棒球曲目，帶領球透過音樂回味棒球榮耀時刻。

「台灣的棒球詩篇」：Team Taiwan世界冠軍特別場已經在OPENTIX兩廳院文化生活網開始售票，音樂會票價分為五種價位：1600元、1200元、1000元、800元、600元，學生票享8折優惠， 除了最熱血動聽的音樂演奏，兩場音樂會還有啦啦隊女孩加入演出，邀請球迷朋友踴躍購票進場。

「台灣的棒球詩篇」音樂會加場成功，3月1日、9日將前進台中和高雄。圖／中華職棒聯盟提供
「台灣的棒球詩篇」音樂會加場成功，3月1日、9日將前進台中和高雄。圖／中華職棒聯盟提供

世界棒球12強 中職 中華職棒

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