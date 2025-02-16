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中職／呂詠臻轉戰桃猿入選中華隊 沈鈺傑讚譽有加

中央社／ 石垣市16日電
呂詠臻。資料照
呂詠臻。資料照

透過FA補償球員加入樂天桃猿呂詠臻昨天確定進入世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）28人名單，桃猿副領隊沈鈺傑也對他讚譽有加，「人帥又認真」。

前桃猿重砲手朱育賢行使自由球員（FA）權利、轉戰味全龍後，呂詠臻成為桃猿球團指名的補償球員。日前呂詠臻在春訓牛棚狀態不錯的情況下，獲得世界棒球經典賽資格賽中華隊總教練曾豪駒青睞，昨天更如願進入最終28人名單，將披上國家隊戰袍。

桃猿副領隊沈鈺傑今天接受媒體聯訪時表示，之前曾豪駒就觀察呂詠臻調整到能夠比賽，因為2月狀態拉到一定水準有難度，對職業球員來說節奏不太對，所以安排加入中華隊集訓，「不然原本他也要來這次在石垣島的亞洲門戶交流賽，但為了避免兩邊跑而作罷。」

沈鈺傑指出，當初挑選補償球員以本季能在一軍貢獻的球員為主，而呂詠臻剛好有實績被相中，並稱讚呂詠臻個性非常好，不管做什麼事都百分之百付出，而且在中華隊集訓期間不是在外面球場，就是在裡面重訓室。甚至沈鈺傑開玩笑表示，「人帥又認真，還會唱歌，真的找不到缺點。」

除了呂詠臻外，桃猿投手陳柏豪、野手林子偉也都入選28人名單，其中林子偉具備內、外野兼修的功能性。沈鈺傑透露，雖然林子偉在中華隊主要鎮守二壘防區，不過回到桃猿隊後，將與潛力重砲張趙紘競爭先發二壘，並提到張趙紘在春訓表現令人驚豔，有機會進入開季一軍名單。

呂詠臻 樂天桃猿 沈鈺傑

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