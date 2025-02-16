中職／鄭兆行點名潛力股 猿隊18歲新兵游承勳愛釣蝦

樂天桃猿隊18歲內野手游承勳，進入職棒首次春訓就有機會來到日本石垣島，在交流賽學習新的經驗，他已做好身為職棒新人的準備，「未來有限上場機會要好好把握，避免受傷最重要。」

游承勳出身鶯歌工商青棒隊，他表示，學生棒球時期是不太受到大家關注的球員，選秀順位也不是很前面（去年中華職棒選秀會猿隊第5指名），自己的個性很冷靜，看多太多衝動、做不好的例子。

猿隊守備跑壘教練鄭兆行認為，游承勳速度不錯，接球柔軟度很好，「轉大人」之後一定很好，未來可防守二壘、三壘，游承勳說：「會好好表現給他看。」