日職／火腿新秀投12球掉7次帽子 新庄剛志生氣：不危險嗎？
日職火腿隊新人投手山城航太郎昨天在隊內賽登板，1局無失分、投到150公里，不過焦點都被他一直落下的球帽搶走，監督新庄剛志也有些不滿，「這樣不危險嗎？」
根據日本媒體報導，山城航太郎昨天在一、二軍聯合的紅白賽登板，1局被敲1安，製造1次雙殺沒有失分，三振掉了四棒代表野村佑希，然而投了12球，球帽卻掉了7次。
「他的球帽尺寸是58還是57？」新庄剛志表示：「這樣真的不危險嗎？如果有投手方向滾地球，可能會踩到自己的帽子，對於沒有提醒他的教練團來說，我也有點生氣。」
新庄剛志指出，自己曾提醒，山城航太郎應該要選擇較少尺寸的球帽，避免這樣的事情發生，「但教練團有傳達到嗎？我從第一年就在說這件事吧？等到發生事情就來不及了。」
山城航太郎從學生時期就常在投球時掉帽子，平常都戴60公分的球帽，昨天已經換戴58公分的依舊沒用，「可能我的頭型或是頭髮太滑了，我會再找小一點、深度多一點的球帽，確保它不會再掉。」
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