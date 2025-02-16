中職／從中華隊練球吸取經驗 曾家輝力拚猿隊開季先發

樂天桃猿隊一軍投手教練川岸強點名21歲右投曾家輝，這次春訓表現讓他驚豔，未來值得期待；曾家輝表示，去年12月1日起自主訓練，休賽季調整有目標，希望解決投球機制不穩定的問題。

曾家輝在2023年中華職棒選秀會第4輪被猿隊挑中，前年、去年在一軍合計出賽4場，包括1場先發，戰績1勝1敗、防禦率6.75。

去年打完U23世界盃棒球賽後，曾家輝跟著世界12強棒球賽中華隊練球、參加集訓，回想這段難得經驗，他說：「很榮幸看到一堆球員，很開心一起練球，他們賽前賽後都有課表，很清楚知道自己要做什麼。」