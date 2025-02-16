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中職／父親陳瑞昌提點心態 桃猿陳佳樂學會靜下來

中央社／ 石垣市16日電
中職樂天桃猿野手陳佳樂與父親陳瑞昌。資料照
中職樂天桃猿野手陳佳樂與父親陳瑞昌。資料照

中職樂天桃猿野手陳佳樂今天在2025年亞洲門戶交流賽獲得先發上陣機會，他表示，歷經去年低潮後，在父親陳瑞昌的心態提點下，體悟到「靜下來」的重要性。

2022年中職季中選秀獲得桃猿次輪青睞的陳佳樂，被看好是桃猿未來潛力新星之一，沒想到去年開季遭遇低潮，一度超過25打席沒有安打，導致他更急著想表現，後面只求擊出安打，而喪失原先的打擊特色，甚至在動作、節奏都有一點跑掉情況下，結束不如意的賽季。

陳佳樂接受中央社採訪時表示，深知目前擊球品質不是自己想要的，因此利用休賽季沒有成績壓力的時候，特別調整維持打擊重心，目前已經慢慢找回好的感覺，今天在與日職千葉羅德海洋的「亞洲門戶交流賽」，獲得先發一壘手機會、打第7棒。

體會過低潮時的迷失，加上前兄弟象球星的父親陳瑞昌提點心態問題，幫助陳佳樂知道狀況不好更要「靜下來」，好好想一下，而不是盲目訓練，「媽媽都會把打球的影片存起來，所以我會看以前打得好的樣子，從中思考哪個步驟有問題。」

陳佳樂的職棒生涯即將邁入第4年，看著具有潛力的學弟一批一批進軍職棒，他透露確實有壓力，但也督促自己必須加倍努力，同時更有危機意識，從自身做起，「希望今年能拚開季一軍名單，然後上去就不要再下來了。」

中職 樂天桃猿

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