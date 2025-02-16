快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／未來什麼中華隊都想打 莊昕諺想先克服對決悍將難題

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
莊昕諺帶著12強賽中華隊奪冠經驗迎接新球季。記者藍宗標／攝影
莊昕諺帶著12強賽中華隊奪冠經驗迎接新球季。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊投手莊昕諺去年首度在一軍完整出賽，季後更入選中華隊，在世界12強棒球賽奪冠，成為生涯5年收穫最大的球季，他說：「今年目標是為球隊貢獻，希望帳面成績、防禦率可以再好一點。」

生涯前4季合計出賽14場，去年衝到50場，投出6勝1敗11中繼、防禦率3.45。

莊昕諺表示，去年出場分數落差大，不謹慎投球就被打，尤其對戰富邦悍將隊成績不好（防禦率6.94），被打擊率較高，今年會更加注意。

12強奪冠是生涯難忘回憶，莊昕諺透露12強賽表現不錯，未來自信心一定會更好，對今年球季很有幫助，但也擔心表現不好，被關注度較高，就是一樣保持平常心，別在意別人的眼光，拿出成績給大家看。

「去年出賽50場，中間狀況不好，今年要讓好壞、起伏接近一點。」莊昕諺說，目標仍想救援，而且什麼角色都可，讓教練知道自己隨時可上場。

莊昕諺表示，業餘時期沒有打過中華隊，未來只要有機會進入中華隊，不管什麼「都想要」，就是很想打的感覺。

中華隊 樂天桃猿 莊昕諺

延伸閱讀

中職／又帥又認真呂詠臻進入中華隊 沈鈺傑解答曾豪駒為何選他

經典賽／雄鷹6人入選成28人名單最大團 悍將、獅隊排第二

中職／12強賽好表現已成過去 川岸強還未確定莊昕諺定位

經典賽／帶4只手套來中華隊 王博玄內外兼修大腦忙切換

相關新聞

中職／曾豪駒看中林子偉功能性 新球季和張趙紘競爭二壘手

樂天桃猿隊內野手林子偉進入中華隊28人名單，迎接21日開打的世界棒球經典賽資格賽，也是繼前年杭州亞運後，再度披上國家隊球...

中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘

樂天桃猿隊作客日本石垣島，昨天對日本職棒羅德隊首場交流賽因雨取消，兩隊今天上午練完球後，第2戰將在上午11點開打，猿隊先...

中職／又帥又認真呂詠臻進入中華隊 沈鈺傑解答曾豪駒為何選他

中華隊備戰21日開打的世界棒球經典賽資格賽，28人正選名單昨天出爐，樂天桃猿隊呂詠臻、陳柏豪、林子偉入選，副領隊沈鈺傑今...

棒球／不只是在本壘後方拿測速槍！ 一窺球探工作大小事

曾擔任日本職棒養樂多燕子隊首席球探的鳥原公二曾在《職業棒球球探祕辛　搜查線》《プロ野球スカウトの裏話　トリ物帖》一書裡提到，過去曾有擔任球探的前輩提醒他：「球探是不能成群結隊的！」意思就是如果所有的球

中職／曾三振大谷翔平 王維中與50轟球合影好興奮

喝著大谷翔平代言的茶飲，味全龍隊投手王維中登上101觀景台，與大谷翔平的「50轟、50盜」紀錄球開心合影，談起過去2度三...

日職／火腿新秀投12球掉7次帽子 新庄剛志生氣：不危險嗎？

日職火腿隊新人投手山城航太郎昨天在隊內賽登板，1局無失分、投到150公里，不過焦點都被他一直落下的球帽搶走，監督新庄剛志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。