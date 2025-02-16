中職／曾豪駒看中林子偉功能性 新球季和張趙紘競爭二壘手

樂天桃猿隊內野手林子偉進入中華隊28人名單，迎接21日開打的世界棒球經典賽資格賽，也是繼前年杭州亞運後，再度披上國家隊球衣，猿隊副領隊沈鈺傑表示，中華隊有15名投手，總教練曾豪駒認為林子偉有功能性，一定要有這種野手才行。

猿隊去年在中華職棒選秀會首輪指名18歲好手張趙紘，可望接下朱育賢轉到味全龍隊後的空缺，今天在日本石垣島對日職羅德隊交流賽，也擔任先發3棒二壘手，未來性被教練團看好。

林子偉在猿隊、中華隊都以二壘守備為主，新球季面臨挑戰，沈鈺傑說：「就競爭嘛。」

樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑。記者藍宗標／攝影

他表示，張趙紘在平鎮高中青棒隊3年都是主力，去年加入球隊後，讓他把節奏放得很慢，狀況不好就調整，這次春訓讓教練團驚豔，期許開季就在一軍，就是備受期待的選手。

沈鈺傑指出，隊上有些選手可看出未來性，何品室融，曾冠傑，游承勳都被教練點名；另外，成晉去年未出賽，教練團還是有些擔心，現在就是讓他完整春訓，3月自辦、官辦熱身賽再上場。