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中職／又帥又認真呂詠臻進入中華隊 沈鈺傑解答曾豪駒為何選他

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
呂詠臻。圖中華職棒提供
呂詠臻。圖中華職棒提供

中華隊備戰21日開打的世界棒球經典賽資格賽，28人正選名單昨天出爐，樂天桃猿隊呂詠臻、陳柏豪、林子偉入選，副領隊沈鈺傑今天表示，呂詠臻之前在牛棚投球，中華隊總教練曾豪駒看他「有在狀況內」，已經進入比賽狀況，成為選進國家隊的原因。

沈鈺傑透露，選手在2月想把水準拉上來，其實是很難的事，通常節奏不太對，呂詠臻一開始就這麼好，確實讓人意外。

呂詠臻2022年從味全龍隊起步，生涯3季出賽80場，其中79場後援，戰績5勝3敗12中繼1救援、防禦率2.57，去年季後因龍隊簽下自由球員朱育賢，被猿隊選為補償球員。

樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑在日本石垣島參加交流賽。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑在日本石垣島參加交流賽。記者藍宗標／攝影

呂詠臻披上猿隊球衣報到後，最近都跟著中華隊，昨天確定進入中華隊；沈鈺傑表示，曾總認為以比賽為主，呂詠臻跟著中華隊就好。

沈鈺傑笑說：「呂詠臻個性太好了，而且百分之百付出，曾總每次看到他，不是在球場就是重量訓練室，沒看過這種又帥又認真的球員。」

中華隊 呂詠臻 沈鈺傑

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