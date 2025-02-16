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中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘

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中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
樂天桃猿隊潛力新秀張趙紘。圖中央社提供
樂天桃猿隊潛力新秀張趙紘。圖中央社提供

樂天桃猿隊作客日本石垣島，昨天對日本職棒羅德隊首場交流賽因雨取消，兩隊今天上午練完球後，第2戰將在上午11點開打，猿隊先發名單出爐，18歲新人張趙紘確定扛起第3棒重任，擔任二壘手。

石垣島經過連日陰雨，今天終於出現陽光，石垣市營球場湧進不少台、日球迷，迎接今年唯一一場「 亞洲門戶交流賽」，現場氣氛相當熱鬧。

樂天桃猿、日本職棒羅德隊交流賽吸引大批球迷準備進場。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿、日本職棒羅德隊交流賽吸引大批球迷準備進場。記者藍宗標／攝影

桃猿先發打線如下：

1棒指定打擊：陳晨威

2棒中外野手：林政華

3棒二壘手：張趙紘

4棒三壘手：梁家榮

5棒右外野手：林禹叡

6棒左外野手：李勛傑

7棒一壘手：陳佳樂

8棒游擊手：馬傑森

9棒捕手：宋嘉翔。

黃子鵬昨天原定登板先發因雨延後，今天將登上投手丘，羅德推出26歲右投中村亮太應戰，背號124號，2022、24年在軟銀隊一軍擔任後援投手，合計出賽3場、3.2局失12分，羅德先發打線則以一軍球員為主。

樂天桃猿、日本職棒羅德隊交流賽將在石垣市營球場開打。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿、日本職棒羅德隊交流賽將在石垣市營球場開打。記者藍宗標／攝影

梁家榮 樂天桃猿 羅德

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