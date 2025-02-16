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中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘
樂天桃猿隊作客日本石垣島，昨天對日本職棒羅德隊首場交流賽因雨取消，兩隊今天上午練完球後，第2戰將在上午11點開打，猿隊先發名單出爐，18歲新人張趙紘確定扛起第3棒重任，擔任二壘手。
石垣島經過連日陰雨，今天終於出現陽光，石垣市營球場湧進不少台、日球迷，迎接今年唯一一場「 亞洲門戶交流賽」，現場氣氛相當熱鬧。
桃猿先發打線如下：
1棒指定打擊：陳晨威
2棒中外野手：林政華
3棒二壘手：張趙紘
4棒三壘手：梁家榮
5棒右外野手：林禹叡
6棒左外野手：李勛傑
7棒一壘手：陳佳樂
8棒游擊手：馬傑森
9棒捕手：宋嘉翔。
黃子鵬昨天原定登板先發因雨延後，今天將登上投手丘，羅德推出26歲右投中村亮太應戰，背號124號，2022、24年在軟銀隊一軍擔任後援投手，合計出賽3場、3.2局失12分，羅德先發打線則以一軍球員為主。
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