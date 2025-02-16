中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘

曾擔任日本職棒養樂多燕子隊首席球探的鳥原公二曾在《職業棒球球探祕辛 搜查線》《プロ野球スカウトの裏話 トリ物帖》一書裡提到，過去曾有擔任球探的前輩提醒他：「球探是不能成群結隊的！」意思就是如果所有的球

2025-02-16 07:00