快訊

拒絕川普交易？傳美提議「一半稀土換軍援」 澤倫斯基下一步曝光

木棒聯賽／張育豪敲3安普門勝平鎮 盼再拚青棒國手

中央社／ 台北15日電

高中木棒聯賽第2階段賽事普門中學今天與平鎮高中交手，普門張育豪敲出清壘三壘安打幫助球隊超前比數，率隊以8比4搶下重要1勝，張育豪單場3安，目標再拚青棒國手。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段32強賽，平鎮高中、普門中學昨天都搶下勝利，今天兩隊碰頭，普門1局上靠著張育豪安打以及對手失誤先得2分，平鎮1局下扳平比數。

3局下平鎮靠著巫宏威安打再添2分，普門4局上開啟一波攻勢，廖子耀敲出三壘安打先得1分，接著平鎮出現保送、失誤，張育豪補上清壘三壘安打一棒超前，普門單局進帳4分，6局上再追加2分，拿下最後勝利。

普門教練石弘傑表示，在立德盃時就曾贏過平鎮，今天相信球員，希望他們建立信心，建功的張育豪近況不錯，他也是去年亞洲青棒錦標賽國手，對平鎮投手球路熟悉，也有適時發揮，雖在高二曾經歷小低潮，但自我要求高，教練團也有慢慢幫他重拾信心。

高三張育豪今天扛第4棒、擔任先發捕手，單場敲3安，包括一壘、二壘、三壘安打，另有1次觸身球保送，為勝利打點。張育豪說，昨天全隊一起看影片情蒐，對戰平鎮心情很興奮，4局鎖定對方失投球攻擊，「其實我過年回來調整不好，教練團一直鼓勵我要平常心。」

被問起高中畢業後的打算，張育豪表示，先把木棒聯賽打完再跟家人、教練討論，希望打出好成績給學校跟佛光山，多鼓勵學弟，今年還有機會拚U18國手，也是目標之一。

平鎮高中 普門中學

延伸閱讀

青棒／穀保古定玄被平鎮江庭毅「嗆聲」 自認挑戰江坤宇還太遙遠

平鎮運動公園啟用首周爆人潮 遊戲破損道路混亂惹民怨

新北U18／聽吉力吉撈的話找回強打本色 張育豪想當全方位捕手

桃園「平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了」網熱議 2026年底啟用

相關新聞

棒球／王維中回憶威廉波特：像國小的大聯盟

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今日舉辦年度記者會，宣告今年將有哪些重要賽事在台灣舉辦，味全龍隊投手王維中也特別到場以自身經...

中職／12強賽好表現已成過去 川岸強還未確定莊昕諺定位

樂天桃猿隊今天對日本職棒羅德隊首場交流賽因雨取消，在室內球場練球後舉行簽名會，兩隊球員一起亮相，吸引大批球迷排隊，場面相...

中職／何品室融最欣賞陳晨威 猿隊新兵想讓大家知道他是誰

樂天桃猿隊19歲新人何品室融首次職棒春訓，跟著學長前進日本石垣島，他說：「想要打出好成績，讓大家知道我是誰。」

中職／潘傑楷開課傳授接內野高飛球 球迷漏接說「以後不笑你了」

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好同樂會，球團規畫許多活動，其中由潘傑楷負責的「金牌特訓班」及訓練過程讓人聞風喪...

中職／胡金龍先一步退役 已預約若當教練會嚴格鞭策陳鏞基

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦球迷同樂會，吸引將近2000位球迷進場，活動規畫球星獅訊室，胡金龍聊到今年季後將卸下選手身分...

中職／桃猿林禹叡改名拚轉運 新賽季目標站穩一軍

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊21歲野手林禹叡原名林耀煌，新賽季以新名亮相。林禹叡笑說，希望改名轉運；綽號「世界」的林禹叡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。