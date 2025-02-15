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中職／曾三振大谷翔平 王維中與50轟球合影好興奮

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
曾三振大谷翔平的味全龍隊投手王維中，到台北101與大谷翔平的50轟球合影。記者蘇志畬／攝影
曾三振大谷翔平的味全龍隊投手王維中，到台北101與大谷翔平的50轟球合影。記者蘇志畬／攝影

喝著大谷翔平代言的茶飲，味全龍隊投手王維中登上101觀景台，與大谷翔平的「50轟、50盜」紀錄球開心合影，談起過去2度三振大谷翔平「也是一個成就，滿好的」。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天在台北101舉辦年度記者會，宣告今年重要賽事活動，也安排出席的王維中及各個球隊球員一同前往台北101「夢想高飛」棒球主題特展參觀，激勵小球員們勇敢追夢。

生涯曾在大聯盟待過3個球季，王維中曾3度面對天使隊時期的大谷翔平，被敲1支安打但另外2次都三振，王維中透露，當時還曾特地買大谷翔平的球衣請他簽名，如今已是無價之寶，「我收在家裡，缺錢的時候再拿出來賣。」

這次因記者會受邀來到101，王維中坦承自己很想看看這顆大谷翔平的第50轟球，「滿多人叫我要拍照，我說要借回去球隊，投手一人丟一次、打者一人打一次。」後面這段當然是開玩笑。

每次在新聞上看到大谷翔平，王維中都會想起過去對決的回憶，「自己還是覺得很驕傲，一個成就，滿好的，至少曾經有對過。」

除了大谷翔平的簽名球衣，王維中家中還有遊騎兵隊三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、洋基隊基特（Derek Jeter）、柏奈特（A.J Burnett）以及鈴木一朗洋基、水手隊的簽名球衣。

最特別的是與柏奈特要簽名球衣的往事，王維中2013年春訓時復健剛好遇到柏奈特，當時因王建民關係，對方對自己有些好奇，隔年柏奈特轉戰費城人隊、王維中到了釀酒人隊，在場上相遇時突然被柏奈特喊了名字，「我跟他說想要他的簽名，他叫我先簽一顆球給他。」

王維中去年投球局數破百，今年春訓進度不錯，面對新賽季已經準備要投入比賽，「開始牛棚練習，從去年球季就一直在加強，希望能夠增加球速。」

大谷翔平 洋基 王維中

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