棒球／王維中回憶威廉波特：像國小的大聯盟

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今日舉辦年度記者會，宣告今年將有哪些重要賽事在台灣舉辦，味全龍隊投手王維中也特別到場以自身經驗鼓勵小球員，要進入職棒、甚至到美國追夢，「最需要是熱情，才會每天到球場想要變得更好。」

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，今年TLLB以「Dreams come true」作為年度口號，希望選手們都能擊出更多夢想的全壘打；中華棒球協會秘書長林宗成表示，去年12強拿下冠軍不是偶然，有豐厚基層棒球才有機會。

去年是台灣棒球豐收的一年，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，而龜山國小在威廉波特拿下世界亞軍，新明國中拿下台灣第10座LLB次青少棒世界冠軍金盃，而首度舉辦的社區棒球國手選拔賽「TLLB CUP」，冠軍WHB世界棒球聯盟代表台灣前往日本征戰亞太賽。

LLB為歷史最悠久的國際級賽事，至今已舉辦77屆，2004年由高雄市壽天國小成功進軍世界賽，也是台灣宣布退出世界少棒聯盟比賽8年後再次踏上威廉波特殿堂，當時王維中正是其中一員。

回憶當時踏進威廉波特，王維中形容那就像是「國小的大聯盟」，10幾座球場都在附近，每天走路去球場時，都會看到其他球隊也在練習，「這樣的感覺很享受。」

王維中也記得首戰對上波蘭隊，有大約500位華僑特別到場加油，而因當年雅典奧運中華隊輸給加拿大隊，在威廉波特第二戰對上加拿大隊時也因此受到關注，「我們贏了，好像還有上報紙。」

今年TLLB將舉辦國內及國際共５項賽事：「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」於3/22-3/30在台北舉辦；「萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽（原謝國城盃）」，於4/12-4/20在台東縣舉辦。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今日舉辦年度記者會，宣告今年將有哪些重要賽事在台灣舉辦，味全龍隊投手王維中也特別到場以自身經驗鼓勵小球員。記者侯永全／攝影

邁入第二年的社區棒球國手選拔賽，「TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」，於5/3-5/11的周末在台北進行，冠軍的球隊將代表台灣參加2025年LLB 50/70亞太暨中東區資格賽。

TLLB特別跟世界少棒聯盟（LLB）申請，這屆亞太暨中東區資格賽就在於台灣舉辦，這也是台灣首度辦理社區棒球的國際賽，比賽於6/15 -6/22在青年公園棒球場舉行。

社區棒球最大盛事「全國社區學生棒球大賽」，今年將增加U18組，希望讓更多層級愛好棒球的選手，都能站上全國性的舞台，預賽訂於7/5-7/20的週末，全國賽則安排在8/9-8/17週末，報名辦法預計4-5月公布，