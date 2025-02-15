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中職／潘傑楷開課傳授接內野高飛球 球迷漏接說「以後不笑你了」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
潘傑楷「金牌特訓班」課程內容主要指導內野高飛球判斷、守備和步伐移動的技巧。圖／統一獅隊提供
潘傑楷「金牌特訓班」課程內容主要指導內野高飛球判斷、守備和步伐移動的技巧。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好同樂會，球團規畫許多活動，其中由潘傑楷負責的「金牌特訓班」及訓練過程讓人聞風喪膽的教練玉木朋孝的「玉木塾」，兩個活動一開放報名，便吸引球迷踴躍參與。

有能與選手交流的機會和魔鬼般的內野守備訓練，今日球迷各個有備而來，潘傑楷的「金牌特訓班」課程內容主要以內野高飛球判斷、守備和步伐移動的技巧，許多球迷經過幾次練習逐漸找到手感，也有少數球迷不慎失誤，了解其實高飛球並沒有想像中簡單容易。

潘傑楷「金牌特訓班」課程內容主要指導內野高飛球判斷、守備和步伐移動的技巧。圖／統一獅隊提供
潘傑楷「金牌特訓班」課程內容主要指導內野高飛球判斷、守備和步伐移動的技巧。圖／統一獅隊提供

潘傑楷說：「即使這件事有一定的難度，沒有那麼簡單，我也會盡我全力去做好，也希望球迷進場幫喜歡的球員加油，比賽過程中難免失誤跟犯錯，還是需要球迷鼓勵和支持，讓選手更有信心，持續進步。」他也分享，有幾位漏接的球迷跟他說「下次我不會笑你了」，也讓潘傑楷會心一笑。

「玉木塾」則由日籍教練玉木朋孝帶領兩位助教陳重廷、許哲晏，許多球迷近距離一探嚴厲的魔鬼訓練。此課程主要教導內野基礎守備，陳重廷此次擔任助教，負責和球迷傳接球與拋球，他表示，有遇到幾位有棒球底子的球迷，操作上就會比較有趣及多元，「可以跟他們玩一些比較不一樣的東西，過程中不會那麼單調。」

「玉木塾」由日籍教練玉木朋孝帶領兩位助教陳重廷、許哲晏，許多球迷近距離一探嚴厲的魔鬼訓練。圖／統一獅隊提供
「玉木塾」由日籍教練玉木朋孝帶領兩位助教陳重廷、許哲晏，許多球迷近距離一探嚴厲的魔鬼訓練。圖／統一獅隊提供

許哲晏同樣身為助教，他表示，課程開始前有告知球迷課程內容和球員訓練課表是相同的，只是訓練量不像選手的重，但也會嚴格地執行這項課程，許哲晏更分享他有跟球迷說：「謝謝你們來，讓我們看到玉木教練笑，我們已經很久沒看到他笑了。」

今天活動上也有許多選手和Uni-Girls們也藉此機會秀舞技、展歌喉，去年入隊的新秀選手陳聖平、張宥謙、鍾允華、全紹凱、林易霆、高塩將樹、李軍及陳維祥，把握春訓空檔練習，特地挑選前陣子火紅的16蹲及統一尚勇，逗趣的古代服裝和可愛動作也讓台下球迷歡呼。萊恩身為舞蹈老師，肯定新秀選手們的舞台表現，還拉著高塩將樹再跳一次。

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好同樂會，多位球員、女孩登台演出，新任教練唐肇廷也上台大展歌喉。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好同樂會，多位球員、女孩登台演出，新任教練唐肇廷也上台大展歌喉。圖／統一獅隊提供

除了新秀外，還有其他選手也把握此機會大展歌喉，雙人組合有張皓崴、田子杰和黃竣彥、李嘉祥，單人組則是余羿賢、吳承諭，新科教練唐肇廷擔任壓軸演出，還在表演尾聲安排神秘嘉賓陳聖平一同演唱。

棒球 潘傑楷 陳重廷

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