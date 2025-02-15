中職／桃猿林禹叡改名拚轉運 新賽季目標站穩一軍
樂天桃猿隊21歲野手林禹叡原名林耀煌，新賽季以新名亮相。林禹叡笑說，希望改名轉運；綽號「世界」的林禹叡上季奪二軍安打、打點王，今年目標站穩一軍。
林禹叡上季從春訓起就備受期待，如願進開季一軍名單，但表現不如預期，隨即遭下放二軍磨練，雖曾一度重回一軍舞台，狀態依然沒起色，最終在二軍結束賽季，今年再隨隊前往石垣島征戰「2025亞洲門戶交流賽」。
林禹叡今天接受媒體聯訪表示，很懷念石垣島環境，畢竟機會得來不易，而新名是「透過算命改的」，希望新賽季能轉運。
他說，上季首度開季一軍起步，教練團給機會卻沒把握好，導致開始懷疑自己，進而陷入低潮，還好經二軍教練團引導慢慢找回節奏，休賽季也加強重量訓練。
桃猿原訂15、16日在石垣市營球場「2025亞洲門戶交流賽」對戰日職千葉羅德海洋隊，但天候不佳，交流賽首戰取消，球員簽名會照常舉行，不少球迷不畏風雨，就為一睹偶像風采。
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