中職／何品室融最欣賞陳晨威 猿隊新兵想讓大家知道他是誰

樂天桃猿隊19歲新人何品室融首次職棒春訓，跟著學長前進日本石垣島，他說：「想要打出好成績，讓大家知道我是誰。」

何品室融出身穀保家商青棒隊，去年在中華職棒選秀會第2輪被猿隊挑中，最欣賞的前輩是世界12強棒賽國手陳晨威，形容他的守備自在、充滿自信，想要達到他的境界。

從青棒直接進入職棒，何品室融充分感受春訓完全不同，石垣島之行也有收穫，他說：「興奮又緊張，希望別扯學長後腿，要好好表現才行。」

何品室融披上猿隊球衣第1個目標是拚上一軍，他表示，球團對此也有期待，如果今年開季能上一軍，對自己會是很大肯定，學長都是學習對象，特別欣賞陳晨威。

去年被猿隊選中後，已有參加冬盟的經驗，何品室融認為適應職棒節奏、受益良多，讓自己能更能去適應職棒的節奏，在心理上幫助很大，進入春訓後專心外野任務，來到石垣島不會給自己太大壓力。