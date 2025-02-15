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中職／12強賽好表現已成過去 川岸強還未確定莊昕諺定位

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
樂天桃猿隊投手莊昕諺（中）在石垣島為球迷簽名。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊投手莊昕諺（中）在石垣島為球迷簽名。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天對日本職棒羅德隊首場交流賽因雨取消，在室內球場練球後舉行簽名會，兩隊球員一起亮相，吸引大批球迷排隊，場面相當熱鬧。

猿隊投手教練川岸強談到去年世界12強棒球賽國手莊昕諺，透露新球季定位還未確定，他說：「很清楚莊昕諺在12強賽表現很好，但不想這麼簡單就去稱讚他。」

川岸強已在猿隊待了4個球季，今年從二軍回到一軍再度接下投手教練，也是第3次前進石垣島；他表示，由於新投手呂詠臻加入，目前還未確定莊昕諺今年定位，要看他們在熱身賽的表現再來決定。」

猿隊開訓後還未實戰，明天表定對羅德交流賽第2戰將是首場熱身賽，川岸強認為，目前投手群調整沒有太大問題，一切都還很順利，陳柏豪去年拿到中華職棒救援王，新球季繼續扛起終結者重任。

猿隊總教練古久保健二因為家裡有事，無法參加這次交流賽，川岸強表示，接下來會和總教練交換意見，把賽季該做的事做好。

樂天桃猿隊投手莊昕諺（右）新球季定位還不知。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊投手莊昕諺（右）新球季定位還不知。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 羅德 莊昕諺

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