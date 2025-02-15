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中職／被看好接下朱育賢空缺 張趙紘看到先發名單打3棒嚇到

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
樂天桃猿隊內野手張趙紘迎接新人球季，希望挑戰單季20轟紀錄。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊內野手張趙紘迎接新人球季，希望挑戰單季20轟紀錄。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊去年在中華職棒選秀會首輪指名張趙紘，教練團對這位18歲內野手充滿期待，新球季可望接下朱育賢轉到味全龍隊後的空缺，他說：「前輩離開後，大家對我期望很高，照自己的路走就好。」

生涯首次職棒春訓就到日本石垣島，對日本職棒羅德隊進行交流賽，今天首戰被排在先發二壘手、打第3棒，但這場比賽因為大雨被迫取消，他說：「看到先發名單嚇到，覺得很興奮。」

這趟新鮮的石垣島之旅，張趙紘表示，會當成開季第1場比賽來打，交流賽觀眾多、強度夠，看到不一樣的東西就像發現新大陸，想要練好練滿。

張趙紘春訓防守以二壘為主、兼練一壘，開季可望進入一軍名單，他說：「上去就別下來，希望可以成為先發二壘手，目標是廣角型打法，30轟是一個門檻，希望可以挑戰20轟。」

張趙紘在平鎮高中青棒隊就是長打型打者，猿隊對他寄予厚望，首次春訓份量十足，和學生棒球當然完全不同；張趙紘透露，練球比較嚴謹，沒有太多休息時間，每天課表一樣接一樣。

平鎮高中 朱育賢 樂天桃猿

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