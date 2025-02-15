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中職／被龍隊釋出一度沒心情練球 劉昱言透露拒悍將回猿隊原因

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
劉昱言重返老東家樂天桃猿隊，今年目標一定要投出成績。圖／樂天桃猿隊提供
劉昱言重返老東家樂天桃猿隊，今年目標一定要投出成績。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊30歲左投劉昱言今年重返老東家，被一軍投手教練川岸強點名「雖不年輕，但很期待」，劉昱言表示，很高興聽到此事，希望有機會幫助球隊。

劉昱言2021年季後遭猿隊釋出，在味全龍隊待了3季，去年11月未被列入契約保留球員，富邦悍將隊也出手要人，他最後選擇回到猿隊，全力備戰生涯第8季。

以前和川岸強相處過兩個月，劉昱言今年重披猿隊球衣，被看好擔任長中繼角色，認為川岸強是很好溝通的教練，會先問選手意見，再講出自己的看法。

悍將、猿隊差不多同時間找上他，最後為何選擇猿隊，劉昱言說：「對環境、教練、選手都熟悉，不用花太多時間適應。」

劉昱言去年季後在美國自主訓練時，從經紀人的口中得知遭龍隊釋出一事，他表示，當時在美國剛起床聽到消息，本來沒有心情練球，還是要把該做的事做好，其他交給經紀人處理。

悍將剛接觸時，劉昱言有問過經紀人到新環境嘗試的可能性，後來還是決定回到猿隊，他說：「投球心態要加強，年紀已經不小了，今年一定要拿出成績，擔任1局或功能性都可以。」

暌違5年再到日本石垣島和日本職棒羅隊進行交流賽，劉昱言表示，新球季會把自己當成新人，石垣島感覺都沒變，不過能和國外一軍選手交手，不管比賽輸贏，比賽強度不一樣，成長空間大。

富邦悍將 樂天桃猿

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